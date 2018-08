Rogalandsavis

Du skal lete lenge og vel med lupe og forstørrelsesglass for å finne så mye positivt i Sandnes Ulf om dagen. Laget har tapt seks av de siste ni kampene, og har bare én seier siden 21. mai. Forrige borteseier kom i årets første bortekamp i starten av april, og laget har rast nedover på tabellen etter en god start.

Elleve mann ute – Zajic på benken

Som om ikke det er nok hadde laget før dagens kamp en hel ellever utilgjengelig. Saku-Pekka Sahlgren er ute for sesongen med en korsbåndskade, og det samme er Ari Mohr Jonsson. Daniel Edvardsen, Jasmin Bogdanovic, Vidar Nisja, Remi Johansen, Roger Ekeland, Andreas Dybevik og Kent Håvard Eriksen er også skadet.

I tillegg var Tapio Heikkilä suspendert, og Bjørnar Holmvik var ikke registrert for spill. Dermed hadde Sandnes Ulf bare to utespillere på benken, og én av dem var assistenttrener Bojan Zajic.

Motstander Kongsvinger er en av Sandnes Ulfs verste motstandere, og har vunnet de to foregående kampene med 3-0 mot de lyseblå. Bedre skulle det så absolutt ikke gå tirsdag kveld, da laget fra de dype skoger på Hedmarken ledet 3-0 allerede til pause.

Kongsvinger slappet litt av på gassen i andre omgang, men cruiset likevel inn til 6-0. Det er det styggeste tapet for Sandnes Ulf siden de tapte 7-0 for Start 1. september 2013.

– Kan ikke være bekjent av dette

Niklas Castro ga Kongsvinger ledelsen etter 17 minutter, og Fredrik Pålerud scoret 2-0-målet for KIL ett kvarter før pause. Shuaibu Lalle Ibrahim la på til 3-0 for Kongsvinger åtte minutter senere. 21-åringen har scoret tolv mål i år.

Etter 62 minutters spill la Castro på til 4-0 for Kongsvinger, og 20 minutter før slutt fullførte Castro hattricket sitt med å score 5-0 på straffe. Tre minutter før slutt økte Kongsvinger ved innbytter Markus Aanesland.

– Hele kampen var et mareritt for oss, og vi fikk juling i 90 minutter. Vi var ikke i nærheten av noe i dag, og var dårlig som lag. Det er bare å beklage for alle som holder med Sandnes Ulf, da det her ikke er noe vi kan være bekjent av, sier Sæternes til Eurosport.