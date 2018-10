Bekmørkt da Viking ble utspilt hjemme

Rogalandsavis

2. omgang:

93 min.: Slutt. Viking pipes ut av eget publikum. Komplett flause!

90 min.: Furdal for sen i en takling. Gult. Sitt andre i dag og rødt. Også han utestengt mot Aalesund.

90 min.: Dette går fort inn i historien som kampen hvor det direkte opprykkstoget sporet helt av for Viking.

89 min.: Furdal får ballen på 7 meter fra Tripic. Vender og skyter en halvmeter utenfor.

88 min.: 6012 solgte billetter meldes fra Øyvind Jacobsen i det Thorstvedt header over fra 4 meter. Gedigen sjanse.

85 min.: Vegard Lysvoll ut. Tor Martin Mienna inn hos TUIL.

84 min.: Viking har kastet fram Andresson og slår langt.

82 min..: Løvland ut,. Johnsgård inn hos TUIL.

78 min.: Folk har begynt å gå hjem i høstkulden. Det er lett å skjønne dem. Fra 30 minutter av og til nå har Viking havarert fullstendig!

76 min.: Gratissjanse til Viking som ender i corner. Den søler de bort,.

74 min.: Måååål! 2-4! Mohammed Jama. Får stå helt alene på bakre etter corneren. Demper og skyter via en fot og i mål.

73 min.: Ernemann med et grusomt balltap. TUIL kontrer nesten inn 4-2. Får corner.

72 min.: Flem Bjørshol ut. Ernemann inn hos Viking - som har byttet ferdig nå.

71 min.: Corner til Viking. Blir ikke til noe.

67 min.: Thorstvedt får gult! Hans fjerde i år. Dermed må også han stå over i Ålesund. Samtidig leder Ull./Kisa mot Mjøndalen.

66 min.: Endelig noe som lignet! Godt angrep med skudd fra Tripic. Reddes.

64 min.: Måååål! 2-3! Heading etter corner i lengste hjørnet fra Anders Jenssen. Viking tar tar samtidig ut Ibrahimaj og setter inn Bytyqi.

63 min.: Viking svært nære å score et nytt selvmål! Ett lag på banen her. Og det er ikke Viking.

62 min.. Andresson får gult for å sparke bort ballen.

62 min.: Skudd like over krysset på et frispark fra TUIL.

60 min.: Ny kjempesjanse til Tromsdalen etter en overgang. Ender i corner. Nå må Berntsen ta grep her!

57 min.: Lysvoll spilles gjennom. Skyter like utenfor. Tromsdalen vinner komfertabelt her om dette fortsetter. Viking helt ute av det,. Lamslått av opphentingen.

55 min.: Måååål! 2-2! Selvmål av Bjørshol. Skal klarere et innlegg ut over siden. Header den i stedet utagbart i mål forbi Wichne. Viking er i tauene. Er det her opprykksdrømmen skal rakne?

52 min.: Stor sjanse til TUIL! Lysvoll med innlegg til Jama. Wichne redder volleyen.

50 min.: Kronberg med en fantastisk forsering på kant. Slår hardt og lavt inn. Høiland meget nære å sette 3-1!

47 min.: Lysvoll vender opp, går rett på mål og skyter. God redning av Wichne. Viking lever farlig.

46 min.: TUIL fikk spille mye i første omgang. Viking satset på innlegg og overganger. Det blir interessant å se om bildet holder seg.

46 min.: Vi er i gang igjen. Vikstøl ut hos Viking. Kronberg er kommet inn.

1. omgang:

47 min.: Meget farlig innlegg fra Ibrahimaj som to mann misser med noen centimeter! Så blåses det for pause.

46 min.: Ibrahimaj stikkes gjennom skrått. Prøver å skyte opp i nærmeste kryss. Kjemperedning fra Berntzen!

45 min.: Viking får frispark på 23-24 meter. Gult til til måslcorer Lysvoll. Høiland prøver skudd, men ikke hardt nok. Keeper tar den.

43 min.: Mååååål! 2-1! Vegard Lysvoll skyter frisparket flatt, hardt og lavt i keeperhjørnet til Wichne. Den der skal ikke gå inn, Amund!

42 min.: Corner til Tromsdalen etter et farlig innlegg. Kort variant og Furdal får gult kort for en felling på 20 meter. Farlig posisjon for frispark.

38 min.: Danielsen med en klasseoppløping og takling. Stanser et angrep som kunne blitt farlig.

37 min.: Høiland og Tripic kommer 2 mot 1 i en overgang. Høiland litt uheldig når han skal stikke til Tripic og en massiv sjanse spolert.

35 min.: Vikstøl kommer til dødlinjen. Slår et smart innlegg på bakre. Tripic header over på blankt mål! Kommer ikke høyt nok.

33 min.: Det er Tromsdalen som trykker når Tripic kommer for sent inn i en takling. Hans fjerde gule og han må stå over mot Aalesund! Ikke bra.

31 min.: Ny stor TUIL-sjanse! Vikstøl blokker skudd på hockeyvis.

28 min.: En TUIL-spiller blir liggende nede i Vikings felt. Mohammed Jama ser ut for å ha veldig vondt. Men han kommer seg opp igjen etter behandling.

26 min.: Bortsett fra en defensiv glipp har Sondre Bjørshol vært meget godt på Vikings høyreback i dag. Slutter aldri å løpe. Gøy for gutten fra Sandal.

22 min.: Mååååål! 2-0! Kristian Thorstvedt spurter inn i feltet på et innlegg og knuser alt og alle på bakre. Herlig mål! Innlegge fra Tripic etter et herlig angrep.

20 min.: Furdal dras ned i feltet på et innlegg. Der tror jeg Viking ble snytt for et klart straffe. I alle fall om en skal tolke reaksjonen til Tripic. Han er geniunt rasende! Dundrer neven i kunstgresset.

16 min.: Mathias Abelsen drar av en mann og dunker ballen forbi Wichne og i stangen! Vikstøl hindrer mål på returen med en blokktakling. Der var Viking griseheldige.

12 min.: Målet har gitt selvtillit. Flere gode tilløp fra Viking.

8 min.: Måååål! 1-0! Johnny Furdal! Herlig angrep. Viking ruller opp på kant og Bjørshol slår flatt inn til Furdal som scorer!

7 min.: Høiland jobber ned keeper og snapper ballen! Så får Berntzen en fot på ballen og Høiland går over ende. Stadion hyler på straffe, men dommer lar det gå.

6 min.: Relativt jevnt i åpningen her.

3 min.: Viking har for øvrig ikke råd til noe slinger i valsen her ettersom AaFK slo HamKam 3-1 borte før i dag.

1 min.: Vi er i gang. Viking med en farlighet direkte! Tripic skyter fra distanse. Keeper redder.

Før kampen:

Presset er i ferd med å tilta i toppen og Viking er nødt til å sikre seg trepoengere med fem kamper igjen.

Johnny Furdal ble hentet for å lose Viking rett opp. Han er likevel ikke redd presset i avslutningen.

– Det er jo dette som er gøy! Mye mer enn å ligge midt på tabellen. Nå blir det himmel eller helvete – selv om jeg ikke vet om det siste er lov å si, sa han til RA fredag.

LES OGSÅ: Furdal: - Jeg er som luft på gaten!

– Marginene kan bli uhyre små til slutt her?

– Ja. Vi må begynne å tenke på det med målforskjell. Tette igjen bak og score så mye som mulig. De fleste lag vil avgi poeng. Alle har noe å spille for i Obos – kanskje med unntak av Levanger. Det handler om penger, hjemmebanefordeler i kvalifisering og opprykk. Det er en klisjé, men det laget i toppen som tar flest trepoengere går opp.

Han forteller at Viking er ekstremt revansjesugne etter Florø-tapet. Det nytter ikke å grave seg ned. De mot opp på hesten mot Tromsdalen søndag.

LES OGSÅ: Slik tror RA-sporten at Obos-avslutningen blir

– Tromsdalen er et lag vi skal ha respekt for. De spiller fin fotball og har også mye på spill.

Viking stiller følgende lag (4-3-3): Amund Wichne - Sondre Bjørshol, Axel Oskar Andresson, Markus Nakkim - Johnny Furdal, André Danielsen, Kristian Thorstvedt - Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.