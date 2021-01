Bedrifter på Rennesøy og Finnøy inkluderes i HjemJobbHjem

Styringsgruppen for mobilitetsmidlene i Bymiljøpakken har vedtatt å inkludere bedrifter på Finnøy og Rennesøy i HjemJobbHjem-ordningen. Dette gir ansatte i bedrifter i kommundelene Finnøy og Rennesøy muligheten til å kjøpe rabatterte månedskort på kollektivtrafikk, melder Stavanger kommune.

Viktig for kommunen

Å inkludere bedrifter fra Rennesøy og Finnøy i HjemJobbHjem-ordningen skal ha vært et prioritert arbeidsområde for Stavanger kommune.

Ordfører Kari Nessa Nordtun har jobbet for å få bedriftene i Rennesøy og Finnøy inkludert i mobilitetsordningen i styringsgruppen for Bymiljøpakken, og er strålende fornøyd med at bedriftene på Rennesøy og Finnøy nå blir inkludert i HjemJobbHjem, på lik linje med resten av kommunen.

– Ordningen er et viktig klimatiltak som har blitt svært godt mottatt blant publikum i regionen, og som har vakt stor interesse andre steder i landet. Det er veldig bra for innbyggerne i Finnøy og Rennesøy at bedriftene i kommunelene kommer inn i HjemJobbHjem-ordningen. Nå blir det enklere for folk å la bilen stå hjemme og reise miljøvennlig til og fra jobb, sier hun i pressemeldingen.

Bedrifter kan søke allerede i dag

Bedriftene som ønsker å bli en del av HjemJobbHjem-ordningen kan søke allerede i dag, mandag.

For å bli en HjemjobbHjem bedrift må 75 prosent av deres ansatte svare på en årlig reisevaneundersøkelse for å kartlegge utviklingen i bedriften. Målet med HjemJobbHjem er å redusere andelen ansatte som bruker bil til og fra jobb, og ordføreren håper at tilbudet blir populært.

– Jeg oppfordrer alle bedrifter og ansatte på Finnøy og Rennesøy til å ta dette tilbudet i bruk, slik at vi fortsetter å øke andelen som reiser kollektivt i Stavanger kommune, sier Nessa Nordtun.