Bedrer bysykkeltilbudet

Fra 11. januar gjør Kolumbus noen endringer rundt bysykkeltilbudet.

Ifølge Kolumbus er bysykkelen et av deres mest populære reisetilbud. Det har ført til at noen har opplevd at det ikke er ledige sykler når man trenger det.

– Den enorme populariteten har også ført til mye slitasje på syklene. Derfor har vi hatt mange sykler på verksted, og færre ute blant folk. Endringene vi gjør i denne omgang, skal bidra til at det oftere er sykkel tilgjengelig når og der du trenger det, skriver Kolumbus i en pressemelding.

Endringene Kolumbus referer til er blant annet at det rulles ut over 400 nye bysykler i Rogaland.

– Totalt 750 bysykler ble bestilt og levert til Rogaland i 2020. I november og desember kom de siste containerne med bysykler. Syklene monteres, kobles opp til skyen og settes ut etter hvert som de blir klar. Det betyr at det stadig blir flere bysykler tilgjengelig, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, til RA.

Kommunen bestemmer

Det skal plasseres flere bysykler både på etablerte ladestasjoner og på nye steder.

– Det er kommunene selv som bestemmer hvor de ønsker at bysyklene skal plasseres. De ser på hvilke områder som lettest kan knyttes sammen for å redusere bilbruk, og vurderer behovet ut ifra ulike hensyn som bosted, tilgjengelighet til holdeplass, bydelssentre og øvrig infrastruktur, sier Tostensen.

– Hvorfor tror du at bysykkel-tilbudet er så populært?

– Elsykkel har blitt stadig mer populært i hele Europa ettersom det både er kjekt og praktisk. Den nye bysykkelen drar bedre i bakker og er spesielt tilrettelagt for vår region. I tillegg er den integrert i Kolumbus billettapp, noe som gjør det veldig enkelt og billig å komme i gang, sier Tostensen.

Den nye bysykkelen ble lansert 3. februar 2020.

– Når vi fra mars måtte holde avstand til hverandre og ikke kunne reise kollektivt på samme måte som før, ble bysykkelen et godt alternativ for mange. Vi fortsatte å utvikle bysykkeltilbudet gjennom året, og flere ladestasjoner har stadig gjort tilbudet aktuelt for flere, sier hun.

Bysykkeltilbudet er nå tilgjengelig i 12 kommuner i Rogaland, og Kolumbus jobber tett sammen med kommunene for å sette ut flere ladestasjoner.

Totalt vil det bli cirka 200 ladestasjoner tilgjengelig.

– Videreutviklingen foregår kontinuerlig. Alt er jo litt forsinket på grunn av korona. Vi får mange henvendelser fra innbyggere i hele Rogaland med ønsker og innspill om plassering av ladestasjoner som vi formidler videre til kommunene, sier Tostensen.

Ny pris

Utover flere nye bysykler og ladestasjoner endrer Kolumbus også prisen og vilkårene for bruk av bysykkelen.

Fra 11. januar justerer Kolumbus ned antall inkluderte minutter med bysykkelen om du har en gyldig billett i appen. Du vil da kunne sykle 15 minutter før det begynner å koste 1 krone per minutt. Tidligere kunne du låne sykkelen i en time med gyldig billett før det begynte å koste noe.

– Bysyklene er veldig populære. Rogaland er et av få områder i verden som har elektriske bysykler inkludert i kollektivtilbudet, og det har vært en stor suksess. Endringene vi gjør nå er først og fremst for at det skal bli flere bysykler tilgjengelig og for å sikre en forsvarlig bruk av offentlige midler. Ved å endre på prisstrukturen stimulerer vi til den bruken som bysyklene er tiltenkt. Det er transportetapper fra et punkt til et annet. Dette er kortere turer, noe som gjør at flere kan benytte seg av syklene, sier Tostensen.

Hun forklarer at de har sett at bysykkelen er for billig sammenlignet med lignende ordninger, som sparkesykler og andre bysykkelordninger, og sett opp mot andre reisetilbud generelt.

– Det har også vært et ønske om å kunne bruke bysykkelen uten at man allerede har en billett. Det blir nå mulig. Nå kan man låne en bysykkel med Kolumbus billettapp ved at man betaler en oppstartspris på 10 kroner og deretter 1 krone per minutt.

Kolumbus går også ut med tydeligere informasjon om riktig bruk av bysykkelen, og forsterker og redesigner deler av sykkelen. Dette gjøres for å unngå at enkelte velger å være flere på en sykkel, og for å unngå slitasje.