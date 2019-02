Barn skal få plante over 200.000 eiketrær i Stavanger

Fra 2015 til 2030 har Stavanger kommune som mål å kutte byens CO2-utslipp med 80 prosent.

– Nå skal vi starte prosjektet med å plante over 200.000 eiketrær i Stavanger, sier Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes til Stavanger Aftenblad.

Skoler og barnehager er ikke pålagt, men oppfordret til, å delta i dugnaden. Det gjenstår å se hvor mange som blir med på leken.

Hernes tror at det å kunne si «dette er mitt tre» vil skape ekstra engasjement over flere år.

– Selv om dette kommer til å ha stor pedagogisk verdi, kommer ideen først og fremst ut fra et miljøperspektiv. Ikke nok med at trærne absorberer CO2-utslipp, kan de også produsere oksygen. Det vil åpne for fantastiske friområder, sier han.

Leder av kommunalstyret for oppvekst, Sissel Knudsen Hegdal, regner med at de fleste kommer til å være positive til å bli med.

