Bare nesten for Kristoff i EM

Herrenes fellesstart ble preget av sterk vind, noe det italienske laget brukte for alt det var verdt for å sprenge hovedfeltet under EM-fellesstarten søndag i Alkmaar.

Etter at Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm klarte å kjøre seg opp én gang, kom ikke Storhaug-ekspressen opp igjen da Elia Viviani, Yves Lampaert og Pascal Ackermann fikk seg en luke.

Viviani tok Italias andre strake EM-gull, etter at Matteo Trentin vant EM i fjor, foran belgiske Lampaert og tyske Ackermann.

Alexander Kristoff vant spurten i det som var igjen av hovedfeltet og tok fjerdeplass. Avstanden opp til Viviani var 33 sekunder. Også Kristoffer Halvorsen, Sven Erik Bystrøm, Daniel Hoelgaard, Markus Hoelgaard, Rasmus Fossum Tiller og Anders Skaarseth syklet for Norge.

