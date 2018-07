«Bare gi ham bynøklene, Christine»

Rogalandsavis

Alexander Kristoff har vunnet Flandern Rundt og Milano-Sanremo, han har vunnet OL-bronse, VM-sølv og EM-gull. I tillegg har han tre etappeseirer i Tour de France, inkludert søndagens seier på Champs-Élysées. Han har 71 etappeseirer i sin profesjonelle karriere, og 14 seire på World Tour-nivå.

Likevel snakkes det hver sesong om at Kristoff ikke har det lenger, og at han bør slutte å spurte og heller spesialisere seg mer inn på klassikerne.

Og ja, flertallet av verdens beste spurtere var kanskje ikke med, etter å ha røket ut på tidslimiten eller blitt skadet eller syke. Men det er også et testament på Alexander Kristoffs styrke. Knapt noen spurtere i verden står en treukers Grand Tour som ham, og Kristoff kan ikke gjøre annet enn å slå de som er til stede.

I stedet for å lete etter grunner til å nedjustere seieren, fordi han ikke slo verdens beste, bør vi heller hylle han for å ha tatt sjansen som bød seg til å vinne. De mentale egenskapene til å faktisk ta sjansen da den byr seg, og skaffe både seg selv og laget en etappeseier etter så mye kritikk og så mye motgang, er noe helt egent.

Kristoff kommer ikke tilbake på det nivået han var i 2014 og 2015 da han var verdens mestvinnende syklist, men han viste søndag at han er langt fra ferdig som spurter på toppnivå. Da manøvrerte han seg på mesterlig vis til seier på spurternes gjeveste etappe i løpet av sykkelsesongen. Måten Kristoff har tatt sine seirer står det også stor respekt av, siden han stort sett har gjort det med færre folk og mindre spesialisert lag enn de fleste av hans største spurtrivaler.

Så også søndag, da han hiver seg på opptrekkstoget til John Degenkolb og Trek-Segafredo og bruker tyskeren som opptrekker. Det skyver hans største konkurrent Arnaud Demaré ut til siden, og kraften Kristoff har i tråkket er det få som kan slå på et lignende oppløp som den en finner på paradegaten Champs-Élysées i hjertet av Paris.

I tiden etter at Luca Paolini forsvant ut av Katjusja-laget der han tok sine største seire i 2015, har Storhaug-ekspressen slitt med den type manøvrering på egenhånd. Uten et drillet spurtlag rundt seg har han ofte måttet gjøre jobben selv, noe som har kostet for mye krefter da han virkelig skal sette inn støtet. Det har endt med gode resultater, men få seirer.

Likevel har Kristoff alltid svart for seg, og alltid tatt seg tid til pressen. Han har alltid sagt det han tenker, og hele tiden vært sikker på seg selv. Det gjør at han kanskje kan bli oppfattet som litt sur og tverr på grunn av sine uttalelser, men det er bare fordi han er ærlig og gir innsikt i hvordan han som utøver tenker. Det kan være en medvirkende faktor til at han ikke får den hyllesten han hadde fått om han hadde vært fra sykkelgale land som Nederland, Belgia eller Spania.

Som medeier i Team Coop stiller han alltid opp på treninger når han er hjemme, og deler villig vekk både med Coop-syklister og syklister fra Stavanger Sykleklubb. Det er stort å ha en verdensstjerne på besøk, og han har en stor standing i sykkelmiljøet i byen.

Jeg synes likevel ikke Kristoff får den respekten han fortjener i Stavanger eller i resten av landet, når han år etter år leverer resultater på et mye høyere nivå enn andre idrettsutøvere fra regionen. Det har gjerne noe med at folk flest kanskje ikke skjønner syklingens egenart, og at flesteparten ikke følger med utover Tour de France. Da kan det gjerne fremstå som at han ikke har vunnet et sykkelritt på fire år, mens det i realiteten er langt fra sannheten.

Avskriv gjerne Kristoff, for da slår han tilbake. Akkurat som han gjorde i VM i Bergen, og akkurat som han gjorde søndag.

Det er egentlig bare å gi ham nøkkelen til byen, Christine Sagen Helgø. For selv om Kristoff ikke er født i Stavanger, er han den idrettsutøveren fra regionen som har levert og som leverer på det høyeste internasjonale nivået jevnlig.

