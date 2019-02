«Bang! Bang! Bang! Hent Dang!»

Følg RA Sporten på Facebook !

Nok en gang herjet Alexander Dang med Viking-forsvaret, og denne gang scoret Nest-Sotras superspiss alle tre målene da Viking tapte sin tredje strake kamp mot Johnny Furdals gamle klubb fra havgapet. Furdal advarte mot Dang da han fikk besøk av gamle lagkamerater på SR-Bank Arena i høst, og bang. Da scoret Dang to ganger i Nest-Sotras andre seier over Viking for sesongen.

Dang har alltid scoret mål. På alle nivået han har spilt. Han kom til Nest-Sotra i 2017 etter å ha scoret smått utrolige 117 mål på 83 kamper, og oppnådd et målsnitt på 1,4 mål per kamp. Det er noen som bare har den iboende egenskapen det er å score mål, og det viste Dang også i Obos-ligaen der det ble 14 mål på 28 kamper.

Det gjør at Hordalands Agüero står med 166 fotball­kamper, fordelt på fire ulike nivåer de siste fem årene. Resultatet er utrolige 186 mål, og mye av grunnen til det er at Dang kan score på alle mulige måter. Mot Viking scoret han sitt første mål på hodet etter innlegg, det andre var på straffe og det tredje da han løp fra forsvaret og rundet keeper.

LES OGSÅ: Viking tapte: – Vi var elendige

Overalt på alle nivåer har du naturlige målscorere, som bare har den iboende egenskapen at de scorer masse mål. Selv har jeg spilt med to sånne spillere i min ekstremt beskjedne spillerkarriere på Østlandet, men av en eller annen grunn er det noen ganger at ting bare klaffer for en spiller som bøtter inn mål på nivå etter nivå.

Dang har selv sagt at han tidligere var glad i å gå på byen, og at han ikke var så seriøs som han burde. Nå har han imidlertid gått fra å være konge på byen til målkonge på banen. Han er en god avslutter, som kan skyte med begge bein. Han er god på hodet, og passer perfekt inn i Vikings presspill.

Han kan sågar bekle en kantrolle i 4-3-3, og har bevist at han tar alle nivåene han får. Når du har scoret nærmere 200 mål gjennom fem sesonger i Obos-ligaen, PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, har du bevist at kan score mål. I fjor spilte han på topp med Sondre Liseth, som scoret om lag halvparten så mange mål som Dang scoret i Nest-Sotra.

LES OGSÅ: Se bildegalleri fra Viking – Nest-Sotra

Liseth ble rett før jul solgt til Mjøndalen, og Nest-Sotra selv er overrasket over at det har kommet så få henvendelser på Dang. Interessen er der, men den var sterkere for sju år yngre Liseth som også var ønsket av Brann.

Klubben ønsker naturligvis ikke å miste sin fremste målscorer, men har i tur og orden solgt Steffen Lie Skålevik (Brann), Kasper Nissen (Sogndal), og Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg), som alle er gode målscorere. I tillegg til Johnny Furdal selvsagt, og det viser at klubben på Ågotnes driver meget godt og fostrer det ene spisstalentet etter det andre.

Som Johnny Furdal selv sa det er Nest-Sotra en plass der spillere som ikke har fått det til i andre klubber kan komme og få et nytt oppsving i karrieren. De kommer seg videre til nye og større høyder gjennom å få ut det potensialet de har i seg.

Så spørs det hva Dang selv tenker om i beste fall å få spille andrefiolin bak Tommy Høiland, som hadde et langt høyere målsnitt enn Dang hadde i forrige sesong. Høiland scoret mål hvert 122. minutt, mens Dang scoret hvert 179.

LES OGSÅ: Furdal sendt til røntgensjekk

I tillegg har Viking også Jørpelands store sønn Even Østensen, som har litt av de samme egenskapene. Østensen er også en naturlig målscorer, som viste at han holdt nivået da han fikk sjansen som Høiland-reserve i Obos-ligaen. Likevel er det vel mye forlangt at Østensen skal være angrepet alene hvis Høiland skulle bli skadet eller ikke leverer like bra som han må for at Viking skal holde seg.

Dang selv er nok mer enn klar til å prøve seg på det høyeste nivået, og få vist at avslutteregenskapene og måljegerteften også fungerer i Eliteserien. Som 28-åring (29 på tirsdag) med familie er det snart nå eller aldri for den notoriske målscoreren, som det er interesse for fra klubber i Eliteserien.

Når Viking kan kjøpe en 32-årig Johnny Furdal fra Nest-Sotra, hvorfor ikke ta sjansen på en 28-årig målscorer fra Nest-Sotra? Sjansen er der, og jeg er sikker på at Viking-fansen ville blitt fornøyd med å få en mann som ALLTID scorer mot seg med på sitt lag.

LES OGSÅ: – Hadde aldri i verden rykket opp uten Johnny