Bagen som ble stjålet fra legevaktbilen natt til lørdag, er nå funnet

Av: Benedicte Øhren Danielsen

Den savnede legevaktbagen skal ha blitt funnet bak en søppelcontainer på Nytorget i Stavanger, av en forbipasserende tirsdag morgen, ca 500 meter unna stedet den ble stjålet, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi var sjeleglade da vi fikk bagen tilbake, forteller legevaktsjef Hilde Frafjord til RA.

Bagen inneholder blant annet viktige analyseapparater som legevakten er avhengige av for å kunne diagnostisere og behandle akuttmedisinske tilstander raskt når de er ute hos folk.

– Vi måtte bare kaste oss rundt og prøve å lage en ny bag med det utstyret vi hadde tilgjengelig på legevakten, men det var mye vi ikke hadde, forklarer Frafjord.

Da bagen ble funnet manglet det blant annet måleutstyr til å ta hjerte- og lungeprøver og en del medisiner.

– De dyreste tingene er heldigvis ikke borte fra bagen, men de tar den fra hverandre nå for å se om det er noe mer som mangler, sier hun, og legger til at det må ha vært bakluken på legevaktbilen som ikke har gått i lås.

Tyveriet skjedde under et oppdrag i Normanns gate. Bagen hadde blitt lagt tilbake i bilen for at de skulle hente ut annet utstyr, men den var borte da de kom tilbake.

– Det har skjedd i hvert fall én gang tidligere at billuken har åpnet seg fordi noen har kommet borti bilnøklene, for både leger og sykepleiere har nøkler til bilen når de er ute på utrykning. Det kan også hende at et tau fra bagen har ligget ut av bilen så luken ikke har gått i lås, men vi er ikke sikre. Vi må prøve å sikre enda mer, og jeg tror at alle sykepleierne som kjører bilen kjenner på ansvaret, forteller Frafjord.