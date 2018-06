Både Viking og Sandnes Ulf tapte

Rogalandsavis

Viking fikk ingen veldig god start i varmen i Grimstad og skapte ingenting de første ti minuttene av kampen. Jerv hadde samtidig et par tilløp til farligheter.

De mørkeblås første virkelige farlighet kom etter kvarteret på en overgang hvor Tripic førte an. Dessverre ble skuddet fra Høiland blokkert.'

Etter 17 minutter var debutant Vikstøl nære på en knallhard volley fra kanten av 16 meter etter innlegg fra Tripic. Den ble reddet av keeper Øvretveit.

Etter 22 minutter ble Viljar Vevatne rundet. Det påfølgende innlegget ble headet mot mål, men Austbø reddet.

Bare minuttet senere tok likevel Jerv ledelsen da Wembangomo slo inn på første stolpe og Berglann fikk flikket ballen i mål.

Etter 29 minutter ble Austbø igjen tvunget til en god redning på et distanseskudd fra Tønnessen. Viking var på hælene og fikk svært lite til selv i omgangens midtperiode.

Viking fortsatte å kladde utover i omgangen og laget slet med presisjon og tullete balltap. Etter 38 minutter skjøt Aram Khalili like over etter en god overgang fra Jerv.

Første omgang ebbet ut med 1-0 til hjemmelaget, men det var også fullt fortjent. Viking fikk til veldig lite og midtbanen ble i store perioder overspilt av Jerv.

2. omgang:

Viking gjorde ingen bytter til pause, og fikk en stor mulighet på første angrep i andre omgang. Zlatko Tripic fikk en heading reddet på streken, og Tommy Høiland banket returen over.

LIke etter sendte Glenn Andersen Jerv opp i en 2-0-ledelse. Det er en lang ball opp inn i Vikings 16-meter, der Andersen knuser Markus Nakkim i en duell og stanger ballen i mål. Litt sløvt forsvarsspill av Viking der.

Seks minutter ut i andre omgang var det klart for redusering. Zlatko Tripic tok Jerv-keeperen på feil bein og smeller inn sitt sjette mål for sesongen. Viktig redusering for de mørkeblå.

Men på det påfølgende angrepet økte Jerv forspranget til 3-1. Et godt angrep på venstresiden førte til at ballen ble lagt ut 45 grader til tidligere Bryne-spiller Aram Khalili, som kontrollert bredsidet inn 3-1.

Debutant Rolf Daniel Vikstøl og Tommy Høiland byttes ut etter 58 minutter, og inn for de to kommer Usman Sale og Aniekpeno Udo.

Ti minutter gikk det fra Udo ble byttet inn til at han reduserte nok en gang. Igjen er det Zlatko Tripic som skapte sjansen for Viking, da han raidet nedover kanten. Lyngdølen la et flatt innlegg langs bakken, og helt umarkert foran mål hadde Udo ingen problemer med å bredside inn 3-2.

Danske Steffen Ernemann blir Bjarne Berntsens siste trekk. Han kommer inn for Fredrik Torsteinbø, og det er to minutter igjen av ordinær tid.

Det er lagt til minimum tre minutter.

Der var det over i Grimstad, og Jerv vinner kampen 3-2. Det betyr at Viking går på sitt første bortetap for sesongen, og det er det egentlig ikke mye å si på. Jerv tok kommandoen fra start og var best i det meste før hvilen. Rett etter pause doblet Jerv ledelsen, og først da begynte Viking å produsere noe. Men det ble for sent og for lite for Viking, som aldri kom seg a jour med etter å havnet bakpå.

Før kampen:

Rolf Daniel Vikstøl ble hentet fra Start i vinter. Etter mange års tjeneste hos sørlendingene ble han skjøvet ut i kulden og valgte Viking. Samtidig har han slitt med en skade som har tatt tid å lege, men nå er venstrebacken inne i laget hos de mørkeblå. Sørlendingen spiller høyre back, mens Claes Kronberg er skjøvet opp på vingen.

Zymer Bytyqi slet i forkant av kampen med forkjølelse.

Slik stiller Viking (4-3-3): Iven Austbø–Viljar Vevatne, Markus Nakkim, Leo Østigård, Rolf Daniel Vikstøl–André Danielsen, Julian Ryerson, Fredrik Torsteinbø–Claes Kronberg, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Ulf møter Mjøndalen

Mjøndalen startet best, men Sandnes Ulf hadde et par tilløp de første ti minuttene - begge gangene med Erlien involvert.

Den første store sjansen kom til Mjøndalen etter 12 minutter på et godt skudd som Origi reddet mesterlig.

Mjøndalen tok ledelsen etter 19 minutter da Sondre Johansen headet en corner rett i krysset.

Etter 37 minutter var Ulf nære å utligne da en MIF-spiller nesten satte et Danso-innlegg i eget nett.

Også her ebbet omgangen ut med 1-0 til hjemmelaget og det var fortjent nok.

2.omgang:

Mjøndalen har kommet best i gang også i den andre omgangen, men i løpet av de første ti minuttene har ingen av lagene skapt noen store muligheter.

Like over timen spilt blir Remi Johansen byttet ut for Onyekachi Hope Ugwuadu.

Med 20 minutter igjen å spille tar lagene omgangens drikkepause. Like etter pausen hadde Sandnes Ulf en kjempemulighet på en overgang, men Quint Jansen snappet opp Erixon Dansos gjennomspill til Kent Håvard Eriksen.

Ulf fortsatte å kjøre på, og like etter er det Vegard Erlien som fikk en skuddmulighet fra drøye 20 meter. Dessverre for de lyseblå fikk ikke trønderen dreis på skuddet, som ufarlig gikk inn til Mjøndalen-keeperen.

Drøye ti minutter før slutt fikk innbytter «Kachi» en god mulighet etter et innlegg fra kanten, men nigerianeren klarte ikke å presse headingen under tverrliggeren.

Sandnes Ulf fikk en ny god mulighet til å utligne tre minutter på overtid, men både Kent Håvard Eriksen og Kachi bommet på gode muligheter på slutten. Dermed ender det med tap for Sandnes Ulf, som ikke har vunnet på de siste tre bortekampene.

Før kampen:

Sandnes Ulf, som kun ligger ett poeng bak andreplasserte Viking på tabellen, spiller også borte søndag. Ulf møter Mjøndalen på bortebane.

Sandnes Ulf stiller slik (4-3-2-1): Arnold Origi - Ari Mohr Jonsson, Akinsola Akinyemi, Tapio Heikkilä, Herman Kleppa - Axel Kryger, Niels Vorthoren, Remi Johansen - Erixon Danso, Vegard Erlien - Kent Håvard Eriksen.

