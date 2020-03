Både fotballens seriestart og sluttspillet i hockey står i fare

Følg RA Sporten på Facebook!

Fotballandskampen mellom Norge og Serbia 26. mars spilles uten tilskuere på Ullevaal stadion. Det ble bestemt tirsdag kveld.

Oppgjøret inngår i Uefas nasjonsliga og kan være en vei til sommerens EM-sluttspill for Norges A-landslag. Kampen var for lengst utsolgt.

– Vi retter oss etter det som har kommet fram i kveld. Vi kommer også til å refundere billettutgiftene, sa Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

Hun la til at det er Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som arrangerer kampen, men at NFF er innstilt på at den skal spilles.

Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund og Norges Ishockeyforbund holdt en felles pressekonferanse tirsdag kveld.

Tidligere på kvelden hadde Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet kommet med nye føringer rundt idrettsarrangementer. FHI anbefalte å avlyse eller utsette alle arrangement med over 500 deltakere.

Troppen til Serbia-kampen offentliggjøres mandag. Slår Norge Serbia og så enten Skottland eller Israel, vil EM-plassen være sikret.

Norge har ikke spilt et sluttspill i seniorfotball for menn siden 2000.

Sluttspillet i fare

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, fortalte at klubbene skal ha dialog gjennom onsdagen. Sluttspillet i ishockey er foreløpig utsatt inntil videre. Det kan bli vanskelig å gjennomføre et sluttspill på seniornivå uten tilskuere. Konsekvensene vil uansett bli store økonomisk for norsk hockey.

Norges Fotballforbund gikk inn på at det kan bli aktuelt med en utsettelse av seriestarten.