Avinor: Vil ta flere år for luftfarten er tilbake til normalen

– Vi regner med at flytrafikken blir noe bedre neste år, men vi er nok ikke tilbake til normalen igjen før i 2023 eller 2024, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring til E24.

Avinor planlegger nå for ulike scenarioer for fremtiden. Det verste som kan skje, er at smitten øker igjen i høst og forlenger krisen.

– Da vil ikke trafikken være normal igjen før i 2024, sier han.

550 Avinor-ansatte er varslet om permitteringer.

– Det er godt mulig at det blir flere etter hvert, sier Kirsebom.

Han frykter også at det vil bli oppsigelser.

– Hvis dette trekker ut, så må vi se på bemanningen på alle enhetene våre. Det gjelder i både morselskapet og i datterselskapene, sier han.

I første kvartal endte Avinor med et underskudd på 476 millioner etter skatt, mot 48 millioner i samme periode i fjor. Selskapet hadde budsjettert med 12 milliarder kroner i inntekter i år. I kvartalsrapporten som ble lagt fram tidligere i mai, anslår imidlertid selskapet at mellom sju og åtte milliarder kroner vil forsvinne, og en rekke investeringsprosjekter er satt på vent.

Avinor er heleid av staten og er Norges største eier av flyplasser.

(©NTB)