Atle Simonsen (Frp) blir ny statssekretær

Venstre får seks statssekretærer i den nye regjeringen, blant annet hos Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp). Fabian Stang forsvinner ut.

Det blir en rekke endringer blant regjeringens statssekretærer i forbindelse med at Venstre går inn i regjering.

Venstre får i alt seks statssekretærer: Audun Rødningsby for statsminister Erna Solberg (H), Geir Olsen for Siv Jensen (Frp), Jan-Christian Kolstø for kulturminister Trine Skei Grande (V), Sveinung Rotevatn for justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), Atle Hamar for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og Rebekka Borsch for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Atle Simonsen inn

Flere profilerte statssekretærer er ute av kabalen, inkluderte Fabian Stang (H) som var statssekretær for tidligere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), samt Tore Vamraak (H), statssekretær for finansminister Siv Jensen og Bård Folke Fredriksen (H) som var statssekretær for Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) i Kulturdepartementet.

I tillegg slutter Bjørnar Laabak (Frp), Lars Andreas Lunde (H), Dilek Ayhan (H), Kai-Morten (Frp) Terning, Anette Carnarius Elseth (Frp) og Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Nye statssekretærer for Høyre og Frp er: Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Atle Simonsen (Frp) i Kunnskapsdepartementet og Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Flere statssekretærer bytter departement: Marianne Eikvåg Groth (H) går fra Statsministerens kontor til Finansdepartementet Kristin Holm Jensen (H) går fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Brage Baklien (Frp) går fra Finansdepartementet til Samferdselsdepartementet. Lars Jacob Hiim (H) går fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Knut Morten Johansen (Frp) går fra Samferdselsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. Magnus Thue (H) går fra Kunnskapsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Jens Frølich Holte (H) går fra posten som statssekretær for tidligere europaminister Marit Berger Røsland til statssekretær for bistandsminister Nikolai Astrup i Utenriksdepartementet.