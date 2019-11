Astrid S holder konsert i Stavanger

Astrid S annonserer i dag sin største turné med over 49 shows. Turnéen begynner i Norge i mars, og går gjennom Europa og USA helt frem til slutten av mai 2020.

5. mars 2020 står hun på scenen på Folken i Stavanger, og publikum kan vente seg musikk fra Astrid S sine fire foregående EP-er, i tillegg til etterlengtet nytt materiale fra hennes kommende debut-album og et fantastisk live show. Billettene er i salg fredag 15. november kl. 10.00.

– Endelig skal jeg på en ny verdensturné i 2020! Jeg gleder meg veldig til å reise og spille ny musikk, møte nye mennesker og se nye steder. Jeg er så glad i det jeg driver med og håper folk vil komme på konsert slik at jeg kan drive med dette for resten av livet, sier Astrid S i en pressemelding.

Klimapositiv turné

For turnéen har Astrid inngått et samarbeid med CHOOOSE for å skape en klimapositiv turné. Astrid har med dette blitt en av verdens første FN-sertifiserte artister gjennom «Climate Neutral Now».

Samarbeidet med CHOOOSE går ut på å adressere, redusere og overkompensere CO2-utslippene for turneen, der CO2-kompensasjonen går til FN-verifiserte prosjekter som akselererer grønn vekst og CO2-reduksjon i utviklingsland. Prosjektet Astrid har valgt å støtte bidrar til å erstatte olje og kull med fornybar energi i Vietnam, og jobber opp mot flere av FNs bærekraftmål.

– Å ta vare på planeten for oss selv og fremtidige generasjoner er noe alle burde kjempe for. Selv om ingen er perfekte kan alle gjøre litt, som til sammen kan bli til en stor forskjell. Samarbeidet med CHOOOSE gjør det mulig for meg å ta ansvar for CO2-avtrykket jeg ikke klarer å unngå mens jeg er på turné. Det er en ny måte å kombinere kultur og klimatiltak på som jeg er stor fan av, sier hun videre i pressemeldingen.

Grepene Astrid tar på turnéen har kvalifisert henne til å bli en del av «Climate Neutral Now» et initiativ av FNs Klimapanel som oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å måle, redusere og kompensere for sine utslipp.

– Det er rått at Astrid S teamer opp med CHOOOSE for sin kommende turné, og enda bedre å vite at hennes støtte bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom CO2-reduksjon. At Astrid S bruker sin plattform til å oppnå positiv endring er et prakteksempel på at det går an å skape nye arenaer for å gjøre en forskjell, noe vi i CHOOOSE jobber med hver eneste dag, sier CHOOOSE-sjef og grunnlegger, Andreas Slettvoll.

Astrid S holder ni konserter i Norge, før hun reiser til UK, Europa og USA.