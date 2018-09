Askeland skifter parti

Rogalandsavis

Det melder Aftenbladet tirsdag ettermiddag.

– Vi er både beæret og utrolig glade for at vi har fått en så dyktig og erfaren oppvekstpolitiker med på det grønne laget, sier Daria Maria Johnsen, som er innstilt som førstekandidat for MDG ved kommunevalget neste år.

Rune Askeland valgte å slutte i Venstre i protest mot at han ikke ble innstilt høyere enn som nummer sju på listen av Stavanger Venstres nominasjonskomite forrige uke. Nå har han funnet seg sitt nye parti.

– MDG har et program som er tydelig på grønn politikk og sosial politikk, og nå etter hvert, også en helhetlig politikk. Jeg oppfatter MDG som et parti i sentrum, som kan bli veldig relevant i Stavanger etter valget, sier han til Aftenbladet.

