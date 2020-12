Arbeidsledigheten går nedover

Etter en liten oppgang i november, er arbeidsledigheten nå på vei nedover igjen.

Det melder NAV Rogaland i en pressemelding fredag.

8 965 personer er helt uten arbeid i Rogaland, viser ferske tall fra NAV for desember.

Det utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Inkluderer vi arbeidssøkere som er i tiltak via NAV, har vi en bruttoarbeidsledighet på 3,9 prosent.

6 197 er registrerte som delvis uten arbeid. Det er 103 færre personer enn i november og utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Redd situasjonen vil prege samfunnet langt ut i 2021

– Arbeidsledigheten er høy, og det er mange som har vært uten arbeid store deler av 2020. Uavhengig av om man er arbeidsledig på grunn av permittering eller om man er oppsagt vil jeg understreke hvor viktig det er å sjekke ut mulighetene for påfyll av kompetanse og se etter jobber i andre bransjer. Jeg er redd situasjonen vi står i vil prege samfunnet vårt langt ut i 2021, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i pressemeldingen.

Gjennom høsten har tallet langtidsledige økt kraftig i Rogaland. I desember har 5 166 arbeidssøkere vært registrerte helt uten arbeid i mer enn et halvt år. Flest har vært registrert helt uten arbeid med en varighet på mellom 26 til 51 uker med 3 234 personer. Det skyldes primært koronapandemien.

Reduksjon i nesten alle næringer

Reiseliv og transport er fremdeles den yrkesgruppen med flest helt uten arbeid. 1 392 personer står uten jobb.

Industriarbeid følger etter med 1 069 personer. Deretter er det serviceyrke og annet arbeid med 859.

Ifølge pressemeldingen har nesten alle yrkesgrupper nedgang i arbeidsledighet i desember. Unntaket er bygg- og anlegg, som holder seg stabil, mens undervisning er tilnærmet uendra.

Flest arbeidsledige i Sola

I Rogaland har Sola høyest del helt uten arbeid med 4,2 prosent. De er likevel kommunen der arbeidsledigheten har gått mest ned den siste måneden. Stavanger har en del på 4,1 prosent. Sandnes har 3,9 prosent, mens Haugesund har 3,6 prosent.

Arbeidsledigheten i noen utvalgte kommuner – helt uten arbeid:

• Stavanger: 4,1%

• Sandnes: 3,9%

• Sola: 4,2 %

• Haugesund: 3,6%

• Karmøy: 2,8%

• Klepp: 3,1 %

• Hå: 2,8 %

• Time: 2.5%

• Eigersund: 3,5%

1 830 ledige stillinger

1 830 stillinger har til nå vært offentlig kunngjort i desember. Innenfor Ingeniør- og IKT-fag (412), helse, pleie og omsorg (316) og bygg- og anlegg (187) er yrkesgruppene med flest utlysninger.

– Tallet på ledige stillinger er en liten nedgang sammenligna med i fjor på same tid. Likevel indikerer dette at det er mange arbeidsgivere der ute som har behov for nye medarbeidere. Vi registrerer at behovet for arbeidskraft er godt innenfor ingeniør- og IKT i Rogaland, sier Haftorsen, i pressemeldingen.