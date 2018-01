Rogalandsavis

Også arbeidsledige i Oslo og Akershus er lite villige til å flytte på seg for å få jobb. Det viser en rapport fra Nav om flyttemønstre og innbyggernes holdninger til å flytte på grunn av jobb, skriver P4 Nyhetene.

Totalt ser det ut til at kun fem prosent flytter ved ledighet.

– Det er ganske overraskende funn, vi hadde forventet at flere skulle være villige til å flytte på seg, sier NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Ledigheten har økt mest i nettopp Rogaland og Agder-fylkene i kjølvannet av oljekrisen. Åsholt tror det kan være flere forklaringer på at folk i disse områdene er negative til flytting.

– Det kan ha noe med at en opplever at en taper mye, for eksempel at en taper penger på bolig. Men det er vanskelig å skjønne hvorfor folk er så negative på Sørvestlandet, sier Åsholt.

Rapporten viser også at arbeidsledige i Telemark, Troms og Finnmark er mest positive til å flytte på grunn av jobb.