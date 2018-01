Arbeiderpartiet konkluderer med at Trond Giske har brutt Aps etiske regelverk

Rogalandsavis

Det går fram av en pressemelding partiet sendte ut torsdag ettermiddag.

– Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene, heter det.

Det påpekes videre at Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet, og at det derfor ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side.

Ifølge Arbeiderpartiet har Giske vært forelagt innholdet i varslene.

Verdigrunnlag

– Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat, heter det i pressemeldingen.

Videre heter det at Arbeiderpartiet av hensyn til de berørte ikke vil gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene.

– Det er forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte, fremholdes det.

Giske har beklaget

Etter først å ha blitt fritatt fra vervet på ubestemt tid, valgte Giske 7. januar å trekke seg som nestleder på varig basis. Bakgrunnen var at partiet hadde mottatt flere varsler mot ham, knyttet til anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

Den profilerte Ap-politikeren som har flere perioder bak seg som statsråd i ulike departementer, har vært sykmeldt siden før jul. Han har også frasagt seg vervet som finanspolitisk talsperson. Det er nå overtatt av Rigmor Aasrud.

Giske er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag og har dermed møterett når Arbeiderpartiets landsstyre samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag.

Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler. Ap opplyser i pressemeldingen at det er kommet varsler og henvendelser med påstand om uønsket seksuell oppmerksomhet. Partiet opplyser ikke hvem disse varslene angår og hva de konkret går ut på.