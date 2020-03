Følg RA Sporten på Facebook !

Regjeringen må hjelpe kulturlivet og idretten, som nå rammes hardt av at arrangementer avlyses over hele landet, mener Ap.

– Det som i første omgang skjer når helsemyndighetene går ut med det nødvendige rådet at arrangementer med over 500 mennesker skal avlyses, er at saler, scener og idrettshaller tømmes. For noen vil det bety konkurs, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til NTB.

Helsemyndighetene kom tirsdag med nye råd for arrangementer for å hindre spredning av koronaviruset. Anbefalingen er at arrangementer med over 500 deltakere avlyses eller utsettes.

Trettebergstuen mener regjeringen må lage en krisepakke for kultur og idrett.

– Dette er bransjer som har en så skrapt økonomi i utgangspunktet og som lever på billettinntekter. Det er gjerne ett arrangement som drar økonomien hele resten av året, påpeker hun.

På spørsmål om det er riktig å være opptatt av konserter og skirenn når det er frykt for liv og helse så vel som den norske økonomien i stort, svarer Trettebergstuen:

– Det er ikke noe å sette opp mot hverandre. Dette vil jo lamme store deler av samfunnet og koste mange arbeidsplasser i mange bransjer. Derfor er de viktig at regjeringen kommer med bransjerettede tiltak.