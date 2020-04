Antall delvis arbeidsledige har økt kraftig

36 298 personer er nå registrert som arbeidssøkere i Rogaland. Det er en økning på 1 574 personer siden 31. mars. Antallet helt arbeidsledige er nå 24 172 personer. Det utgjør 9,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 9,9 prosent.

Sammenlignet med utgangen av mars har det blitt 883 færre helt ledige i Rogaland. Det må sees i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige. Antallet delvis ledige har derfor økt kraftig de siste ukene.

– Nedgangen i antallet helt arbeidsledige skyldes at det er registrert flere delvis ledige i Rogaland. Flere av de som har registrert seg, melder på meldekortene sine at de jobber litt for sine arbeidsgivere. Det synes vi er en positiv trend, samtidig som det er svært mange arbeidsgivere og arbeidstakere som fremdeles har en usikker og uavklart situasjon, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen, i en pressemelding.

Nå er det registrert 11 283 personer som er delvis ledige. Det er en økning på 2 522 personer siden utgangen av mars.

– 4,4 prosent av arbeidsstyrken er nå delvis ledige i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen.

– Arbeidsmarkedet i Rogaland er hardt rammet av koronaviruset. Om lag 8 av 10 nye arbeidssøkere den siste uken oppgir permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV. Det betyr at de i utgangspunktet har en jobb å komme tilbake til, sier Haftorsen.

– Fortsatt er det reiseliv, overnatting, transport, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker de bransjene hvor det er flest personer som har blitt permittert på grunn av koronaviruset i Rogaland. Det er samme trend som i resten av landet, sier Haftorsen.