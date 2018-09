Andresson reddet tre poeng for Viking

Rogalandsavis

1. omgang:

1. min: Vi er i gang med Notodden-Viking. En uhorvelig viktig kamp om de mørkeblå vil rykke opp.

2 min.: Tripic blir tatt hardt nede ved dødlinjen. Frisparket fra Furdal bokses vekk av Johansson i Notodden-målet.

5 min.: Vanvittig sjanse til Viking etter raid fra Tripic. Høiland skal avslutte på blankt mål, men får ikke stokket beina og ramler på streken. Torsteinbø skal sette ballen i det åpne målet men skyter i ryggen på Høiland. Dommer dømmer offside!

9 min.: Ny god sjanse til Viking etter et Furdal-frispark. Ingen klarer å stokke beina.

12 min.: Viking klart best i innledningen her.

16 min.: Notodden med sine to første halvsjanser.

21 min.: Måååål! 1-0 til Viking. Ibrahimaj får tråklet ballen til seg på dødlinjen i duell med keeper. Får lagt den ut til Høiland som ikke gjør noen feil. Vakker pasning fra Furdal til Ibrahimaj i forkant.

25 min.: Notodden på en farlig visitt. Wichne redder.

30 min.: Halvtimen er passert. Fullt fortjent ledelse til Viking - som har mye ball og dominerer kampen.

31 min.: Ibrahimaj blåser en stor sjanse. Skal heade like foran mål, men bommer på ballen!

36 min.: Tidligere Viking-stopper Michael Ledger er for øvrig ikke med. Han er langtidsskadet.

37 min.: Wichne bommer på et innlegg, men det blåses for offside. Notodden er litt mer med spillemesig nå her.

39 min.: Torsteinbø misser en stor sjanse. Spilles fri av Høiland, men keeper redder skuddet i lengste hjørnet. Der skulle Viking øket ledelsen.

40 min.: Notodden med en stor mulighet alene med Wichne, men det blåses for offside.

44 min.: Mye balltrilling fra Viking - som virker å vente på pause.

45 min.: Viking til pause med fortjent ledelse. Den kunne vært større.

2 omgang:

46 min.: Andre omgang er i gang. Bjarne Berntsen etterlyser litt mer tempo og vilje til å snu spillet.

47 min.: Vanvittig sjanse til Viking! Andresson header fra 2 meter, men Johansson får tatt den med et tigersprang. Alt skjedde etter en corner på bakre som ble headet i retur.

50 min.: Viking nære igjen ved Tripic og Høiland.

52 min.: Gult til Tripic etter nedsparking.

57 min.: Fint spill av Høiland ut på kanten. Innlegget beines til corner. Den ender i angrep på keeper og frispark utover.

61 min.: Det blåser godt nå. I ferd med å bli en faktor i kampen.

63 min.: Stor sjanse til Notodden. Vikstøl blokker like foran mål. Meget viktig!

64 min.: Notodden trykker voldsomt på nå. Har hatt flere cornere på kort tid. Viking henger i tauene.

69 min.: Thorstvedt inn for Viking. Torsteinbø ut.

69 min.: Notodden rundt på kanten. Avslutningen over. Viking må gjøre noe nå, ellers får de snart en i trynet. De blir spilt lave i motvinden.

72 min.: Viking med frispark fra 20 meter. Høiland i tverrligger og over! Stor sjanse.

76 min.: Flem Bjørshol ut. Kronberg inn hos Viking.

78 min.:Måååål! 1-1! Gaston Salasiwa med en kanonkule opp i nærmeste kryss fra 18-20 meter. Den lå i luften.

80 min.: Viking nære ved å svare direkte etter en lobb fra skrått hold fra Tripic mot Høiland. Høiland får frispark mot seg da han prøver å score.

81 min.: Ny stor Notodden-sjanse! Hawaii her nå. Innlegg som går forbi alle på bakre. Vikings forsvar var utspilt. Notodden tar ut Bakken og setter inn Midtgarden like etter.

84 min.: Thorstvedt header i krysset og ut etter et fantastisk angrep og er herlig innlegg fra Tripic!

86 min.: Holand Tøsse inn og Brekke ut hos Notodden.

89 min.: Måååål! 1-2! Axel Oskar Andressen! For et mål! For en kriger! Han stiger himmelhøyt til være på en corner fra Furdal og header steinhardt. Så kommer han seg opp på returen og kriger også den i mål. Jernvilje! Dette er lederen Viking har behøvd!

90 min.: Tøsse skyter i krysset og ut for Notodden! For en avslutning her.

92 min.: Lagt til fire minutter.Østensen er inne for Ibrahimaj nå hos Viking.

95 min.: Slutt! Andressons jernvilje redder Viking! Tre poeng til Stavanger.

Før kampen:

De mørkeblå vant 3-0 mot Levanger i den siste kampen før landslagspausen, men nå begynner innspurten i OBOS-ligaen for alvor.

Trener Bjarne Berntsen har gjort en endring på laget fra den kampen. Tommy Høiland er kommer inn.

Viking stiller slik (4-3-3): Wichne - Bjørshol, Nakkim, Andresson, Vikstøl - Torsteinbø, Danielsen, Furdal - Ibrahimaj, Høiland, Tripic.

Trener Bjarne Berntsen forventer seg ingen lett kamp på tross av stor tabellforskjell mellom lagene.

- Jeg forventer en tett og tøff kamp med to lag som er formasjonsmessig like. Så vil det handle om å vinne de rette duellene, men jeg er sikker på at dette blir tøft og jevnt, sa Berntsen til rettighetshaver Eurosport før kampen.