Alle på ferga får etterlønn, unntatt disse kvinnene: For dyrt, hevder selskapet

Av Tri Nguyen Dinh

Når fergesambandet Stavanger-Tau legges ned 31. desember får alle ansatte tre måneder med etterlønn, unntatt de cateringansatte. Selskapet Norled hevder det er for dyrt å likebehandle alle ansatte.

Selskapets nyeste regnskapstall viser at de seneste resultatene er 100 millioner før skatt 2015, 120 millioner i 2016, 110 millioner i 2017 og 228 millioner i 2018. I 2018 ble årsresultatet på 186 millioner kroner.

2 milliarder

På sine nettsider skriver Norled at de er et av landets største ferge og hurtigbåtrederier. Selskapet har 80 fartøyer og mer enn 1.000 ansatte og omsetter for over 2 milliarder kroner.

Det er åtte kioskansatte i fergesambandet Stavanger-Tau som er de eneste som ikke er blitt tilbudt etterlønn. Prislappen hadde vært på 1,2 millioner, ifølge Norleds egne beregninger.

Grunnen til at de andre yrkesgruppene er tilbudt etterlønn er at rederiet er redd folk med faglig kompetanse vil slutte i jobbene sine før tiden. De kioskansatte er enklere å erstatte, dessuten kan fergen driftes uten dem, mener ledelsen og nekter dem derfor etterlønn.

– Etterlønn er et virkemiddel for å motivere ansatte til å stå i stillingen helt fram til avviklingen. Begrunnelsen for hvorfor ansatte som jobber i cateringen på sambandet ikke får etterlønn, er at disse ikke har den maritime driftskompetansen som er nødvendig eller lovpålagt for å drifte sambandet fram til avvikling, i motsetning til andre yrkesfag som arbeider om bord, sier kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal.

Mobbing

– Vi føler oss tråkket på. Dette er rett og slett mobbing av en yrkesgruppe på arbeidsplassen. Vi føler oss lite verdsatt. Det er så fine ord om at samhold og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen skal gjøre merkevaren så sterk, men ledelsen går ikke akkurat foran når de deler arbeidere inn i A- og B-lag, sier Aud Voll som har jobbet som cateringansatt på sjøen i 43 år.

– Vi har hele tiden trodd at etterlønnen gjaldt alle ansatte. Jeg fikk hakeslepp da jeg fikk vite at dette ikke gjaldt oss. Det er snakk om åtte ansatte de ikke bryr seg om. At de skal spare noen kroner på bekostning av lojale og gode arbeidstakere som har jobbet her hele livet er smålig, sjokkerende og sårende, sier Solveig Fjellstad.

Da FriFagbevegelse kontaktet HR-direktør Berit Grassdal, understreket hun at dette kun handler om å drifte en båt og ikke har noe med forskjellsbehandling å gjøre.

– Vi snakker her om ansatte med over 40 år med ansiennitet. Er det ikke litt merkelig å spare noen kroner når dere vet at de har stått på så lenge for dere? Hvilke følelser og verdighet tror du de sitter igjen med når de føler seg så urettferdig behandlet?

– Vi tenker ikke at noen er urettferdig behandlet, sier Grassdal til FriFagbevegelse.

Nekter å snu

Norled mener denne saken foreløpig er avsluttet og ser seg fornøyd med behandlingen av saken.

– Vi skulle svært gjerne vært foruten denne krevende situasjonen for våre medarbeidere. Men vi mener at vi har hatt en god prosess på dette, og at vi har gjennomført prosessen på et så tidlig tidspunkt at det skal være anledning for medarbeidere å finne seg nytt arbeid fra 2020. Norled har ingen planer om å snu på sitt standpunkt i saken, sier kommunikasjonsdirektør Frønsdal.

FriFagbevegelse har spurt Norled om deres tanker rundt å spare drøye en million kroner ved å forskjellsbehandle ansatte når selskapet har årsresultater i hundremillionersklassen. Foreløpig har de valgt å ikke svare på dette. (FriFagbevegelse)