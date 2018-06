Alexandersen tok sitt første NM-gull, Østerbø sitt sjette i sprint

Rogalandsavis

– Utrolig gøy å vinne NM-gull. Jeg har fokusert skikkelig på denne sprinten etter EM, sa Alexandersen, som slo nærmeste rival Andrine Benjaminsen med 21 sekunder. Ingjerd Myhre ble nummer tre.

– Jeg fikk en dårlig innledning, med feil både til første og tredje post. Flyten kom etter hvert, og da jeg ved passering arena fikk høre at jeg ledet, var det bare å konsentrere meg om kart, kart, kart på den siste runden, fortsatte vinneren.

I mennenes løp gjentok Østerbø bedriften fra i fjor. Den gang fikk han også med seg kongepokalen for sprintseieren. Lørdagens seier er hans sjette NM-gull i sprint.

– Det var absolutt et stabilt og godt løp, og da jeg ved passering hørte at det sto om sekunder fikk jeg virkelig tatt meg bra ut, sa han.

– Det er godt å lykkes under NM, spesielt siden det ikke var all verden det jeg presterte individuelt under EM.

Han var 15 sekunder foran toer Håkon Jarvis Westergård, mens Dag Blandkjenn tok bronsen.

Både Alexandersen (NTNUI) og Østerbø (Bækkelaget) har ambisjoner også på søndagens sprintstafett.

– Selvfølgelig tar vi gull, sa Alexandersen offensivt før hun la til at jobben må gjøres først.

– Vi har et bra lag, men det er fem-seks lag som kan vinne, sa Østerbø.