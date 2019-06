Alexander Kristoff vant Tour of Norway

Kristoff ledet etapperittet ett sekund foran Boasson Hagen før den siste og avgjørende etappen fra Gran til Hønefoss.

I Hønefoss var det Kristoffer Halvorsen som var sterkest i spurten. Like bak fulgte Kristoff på tredjeplass og sikret seg med det sammenlagtseieren, mens Halvorsen overtok 2.-plassen i sammendraget.

– Jeg trodde jeg hadde det, men Halvorsen kom forbi. Jeg håpet å ta spurten. Det gikk ikke, men jeg vant sammenlagt, og det var det viktigste, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

Første triumf

Boasson Hagen falt av før spurten og måtte dermed se muligheten for sin fjerde sammenlagtseier i rittet gå tapt. På avslutningsetappen ble han nummer tolv. Rudsbygdingen er den mestvinnende i rittets historie etter å ha gått til topps i 2012, 2013, 2017.

Triumfen var Kristoffs første i rittet som startet opp i 2011. Han sikret seg også poengtrøya sju poeng foran etappevinner Halvorsen.

Nederlandske Elmar Reinders vant klatretrøya, mens Lotto Soudal ble beste lag.

Fornøyd Halvorsen

Etappeseieren var Halvorsens annen for sesongen. Sørlendingen vant også femte etappe av Tour Down Under i februar. 23-åringen var også nær å vinne 2. etappe i Tour of Norway, men måtte gi tapt mot Álvaro Hodeg i spurten i Mandal.

– Jeg trengte virkelig denne. Vi har jobbet hardt hele uka. Det er fantastisk å få til dette. Laget kjørte helt vanvittig, sa Halvorsen til TV 2 etter målgang.

Halvorsen vant ungdomstrøya tre sekunder foran italienske Edoardo Affini.

Den avsluttende etappen var på 175 kilometer. Rittet startet i Stavanger tirsdag.

