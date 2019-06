Det var en helt spesiell stemning i stortingssalen onsdag ettermiddag. Med etterlatte og overlevende som spente tilhørere på galleriet, behandlet Stortinget onsdag den enstemmige innstillingen til kontroll- og konstitusjonskomiteen som gir Riksrevisjonen i oppdrag å undersøke Alexander L. Kielland-ulykken med nytt blikk. Tilstede var også stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV), som er datter av en av de overlevende etter ulykken. Hun holdt et følelsesladet innlegg som rørte flere av de folkevalgte i salen.

– Dette er utrolig viktig for alle dem som aldri fikk pappaen sin hjem igjen og for dem som fikk pappaen sin hjem igjen, men ikke den samme pappaen som reiste ut i Nordsjøen, sa Lerbrekk.

Les også: Riksrevisjonen skal granske Alexander Kielland-ulykken

– Et sår

Hun beskrev et stille fellesskap av etterlatte og overlevende som har båret på en tung bør etter ulykken i 1980.

– Dette er et sår i norsk arbeiderhistorie som ikke har grodd, sa Lerbrekk, som fikk oppmuntringer fra flere av de folkevalgte i salen, fra ulike partier.

Innlegget fikk overlevende Anders Helliksen til å ta til tårene.

– Dette er en historisk dag og en gledens dag, sier Helliksen til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet.

Dagsavisen har tidligere skrevet om Oddbjørn Lerbrekk som overlevde ulykken, og datteren hans, stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk. Foto: Sofie Prestegård

Granske granskingen

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Therese Johnsen sier de aldri har fått et lignende oppdrag fra Stortinget tidligere. Hun ser flere utfordringer med å undersøke en sak som i utgangspunktet ligger nesten 40 år tilbake i tid.

– Det kan være utfordringer med hensyn til å få troverdig informasjon og å få bekreftet at informasjonen er riktig, sier Johnsen til Dagsavisen.

Hun ser for seg at Riksrevisjonen nå skal gjøre en såkalt metaevaluering.

– Vi vil gå gjennom de granskningene som er gjort av hendelsene. Det blir en slags gransking av granskingen, sier ekspedisjonssjefen.

Det er ventet at arbeidet nedsettes rett etter sommeren og vil vare i rundt et år.

Les også: – Det er en kolossalt følelsesmessig sak

123 mistet livet

Dagsavisen har i vår skrevet en rekke saker om Alexander L. Kielland-ulykken der 123 mennesker mistet livet. Ingen har tatt ansvar for den dødeligste arbeidsulykken i norsk moderne historie. Katastrofen ble gransket i 1980, og granskningskommisjonen konkluderte med at et utmattingsbrudd i ett av stagene førte til at plattformbeinet røk og utløste ulykken. Kommisjonen mente at en svak sveis under byggingen av riggen i Frankrike var blitt oversett og at dette hadde ført til sprekker i støttesøyla til plattformbeinet.

Men flere av de overlevende og etterlatte har ikke klart å slå seg til ro med kommisjonens gransking og har derfor jobbet for å få til en ny.

Les også reportasje: Da Oddbjørn kom til seg selv og opp til overflaten, så han ikke Kielland. Han så ingenting (+)

Riksrevisjonens oppdrag

Stortinget ber Riksrevisjonen undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder:

* Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig.

* Oppfølging av anbefalinger fra granskningsarbeidet, og da også hvilke tiltak som er satt i verk for å forebygge nye ulykker.

* Oppfølging av overlevende og etterlatte.

Kilde: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité