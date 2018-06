Rogalandsavis

Den første etappen av Hammer Stavanger var en klatreetappe fra Sandnes sentrum og opp til Skaarlia. Rundløypen var på åtte kilometer og ble syklet ti ganger, og de ti første over toppen på Skaarlia fikk poeng fra 100 og ned til 15.

Sveitserens danske lagkamerat Søren Kragh Andersen kom alene til mål etter 10 runder i Sandnes, men Albasini hadde hovedansvaret for at Mitchelton plukket suverent flest poeng i de innlagte spurtene underveis.

Mitchelton samlet 1498 poeng, mens Sunweb var nest best med 645.

– Det ble en god poengsum. Dette er eneste dag jeg er med i dette rittet, og jeg ga alt for å gi gutta en god posisjon, sa Albasini til TV 2. Han syntes det var tungt i varmen.

– Taktikken var ganske enkelt å ta så mange poeng som mulig. Jeg hadde det vondt de to første rundene, men så ble beina bedre, sa han.

Sven Erik Bystrøm hevdet seg tidlig for UAE Emirates-laget og svarte for 243 av de 258 poengene laget samlet i bakkene. Laget er på 10.-plass etter første dag.

– Starten var bra, men så ble det tungt, sa Bystrøm, som en stund fryktet at han ikke skulle orke å ta seg helt til mål. Hadde han brutt, ville poengene han samlet blitt tapt.

– Det røynet på mot slutten, men laget ventet på meg, sa han til TV 2.

Lagkamerat Alexander Kristoff var blant dem som måtte hjelpe Bystrøm.

– Det var bra at han var med og plukket poeng. Vi måtte sørge for at han kom til mål så vi beholdt poengene. For min egen del ble det vel null poeng i dag, sa Kristoff som sier at målet for morgendagens spurtetappe er å kvalifisere seg til A-finalen.

Da må UAE som lag til sammen bli blant de sju beste i sammendraget etter lørdagens Hammer Sprint.

Hammer Stavanger avsluttes søndag.

