Aksel Olsen vant nok en turnering

Stavanger-spilleren, som ble proff i fjor, har hatt en fantastisk sesong på nivå tre og har allerede sikret opprykk til andre nivå - Challenge Tour.

Med 19 slag under par over tre runder i Nordic League denne helgen sikret han sesongens andre seier på danske Himmerland.

- Andre seier i pår. Det føles så godt å få det gjort etter å ha vært nære så mange ganger i det siste, skriver han på Facebook.

Olsen har ikke vært dårligere enn tredjeplass i de fire turneringene før dette og kun seieren manglet. Olsen er kort og godt i kalasform.

Han sørget også for å ta de totale innspilte prispengene til 46.000 euro for sesongen. Med det skal det mye til for at han ikke vinner pengelisten totalt. Skal han ikke gjøre det må svenske Jacob Glennemo vinne siste turnering, mens hans selv svikter totalt.

Nordic Leage består av turneringer på danske Ecco Tour og svenske Nordea Tour. Olsen ble også før turneringen kåret til årets spiller av Ecco Tour.

Han skal nå reise til Spania om kort tid for å prøve å ta steget rett opp til europatouren kommende sesong. Han har spilt en turnering på dette nivået i år med wild card. Da ble han nummer 17 - også i Danmark.