På forhånd hadde Bengt Sæternes og Sandnes Ulf forberedt på seg på truslene deres gamle toppscorer Pontus Engblom hadde å komme med, men til tross for gode forberedelser var det svensken som gikk seirende ut av duellen med sitt gamle lag.

– Pontus er en veldig god spiller, og en av truslene vi advarte om på forhånd. Vi hadde forberedt oss på hva han er gode på og hva vi kan gjøre mot han før kampen, men individuelt er han en sterk spiller med gode kvaliteter. Da er det opp til spillerne å løse den utfordringen, og det klarte vi ikke i dag, sier Sæternes til RA.

Burde avgjort etter ti minutter

Engblom brukte bare seks minutter på å score mot gamleklubben, og burde langt på vei avgjort kampen da han fikk en alle tiders mulighet fire minutter senere. Likevel ble hans to mål helt avgjørende i 4-2-seieren.

– Det er deilig å vinne, og jeg er veldig fornøyd med å score to mål. Sandnes Ulf er et vanskelig lag å spille mot, og spesielt her i Sandnes, noe jeg husker godt fra min tid her. Det var spesielt å kjøre inn på stadion med bussen og komme ut på stadion, men idet kampen ble blåst i gang var det som en hvilken som helst kamp, sier Engblom til RA.

Svensken jublet ikke på noen av sine scoringer, og sier at han respekterer Sandnes Ulf for mye til å juble.

– Heldigvis hadde jeg ikke glemt hvordan man gjør mål her på stadion, og det kjennes ut som det var i går jeg banket inn mål i lyseblått. Ingen disrepekt til Sandefjord, da jeg elsker å score mål, men det var bevist at jeg ikke jublet. Til det har jeg for mye å takke klubben og Bengt Sæternes for, sier Engblom.

– Nytter ikke å starte som vi gjør i dag

Sandnes Ulf måtte jage hele kampen gjennom, da Sandefjord ledet 2-0 etter seks minutter. Hadde gjestene vært mer effektive kunne det også vært både tre og fire i sekken før de lyseblå våknet.

– Både mot HamKam og KFUM slapp vi inn tidlig. Det kan selvsagt være tilfeldig, men samtidig kan det også være noe med innstillingen inn mot kamp. Vi må finne ut av det, for det nytter ikke å starte kamper på den måten vi gjør i dag. Vi vet at Sandefjord er et klasselag, og da er det dumt å gi de et så stort forsprang, sier midtbanespiller Ingvald Halgunset.

Han er en av de nye i Bengt Sæternes mannskap denne sesongen, og er blant dem Sæternes skal bygge sitt nye prosjekt rundt.

– For min del er jeg fornøyd med å spille fast de siste kampene, selv om jeg ikke kan være fornøyd så lenge vi taper. I perioder er vi bedre enn Sandefjord i dag, og vi har også vist i flere kamper denne sesongen at vi kan spille virkelig god fotball. Så selv om vi taper i dag er ikke alt bekmørt, sier Halgunset.

Spår poengfangst for gamleklubben

Sesongstarten har vært litt opp og ned, men Sæternes sier at de vet at de kan spille bedre hvis de bare får tettet igjen forsvaret.

– Det er alltid godt å se at spissene dine scorer mål, og vi vet at vi offensivt er en trussel. Derfor kan vi ikke slippe motstanderen så lett til som vi gjør i dag. Vi viser at vi kan komme tilbake, og det er en god egenskap, men når vi slipper inn fire mål blir det utrolig vanskelig å vinne, så vi må luke vekk feilene og bedre oss defensivt, sier han.

Tomålsscorer Engblom spår at mange lag kommer til å slite i møtet med Sandnes Ulf denne sesongen.

– Vi får en god start, og scorer tidlige mål. Da blir det en vanskelig kamp for alle lag, men Sandnes gir aldri opp og kommer tilbake gang på gang. Det viser moral og det er et sterkt lag offensivt, så fortsetter de å bygge på det de viste til tider i dag kommer de til å ta mange poeng, sier Engblom.