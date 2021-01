47 nye tilfeller i Stavanger og Sandnes

I Stavanger kommune er det mandag 11. januar registrert 35 koronasmittede:

* 4 reiserelatert

* 26 definert som nærkontakter

* 5 ukjent smittekilde

Aldersgrupper:

* 0-9 år: 3

* 10-19: 2

* 20-29: 13

* 30-39: 9

* 40-49: 3

* 50-59: 3

* 60-69: 2

Totalt ble 1082 personer testet i Stavanger kommune på mandag.

Ansatt ved sykehjem smittet

Kommunen melder at en ansatt ved Vågedalen sykehjem har testet positivt på covid-19. Vedkommende var kun på jobb én gang i den aktuelle perioden og var da ikke i kontakt med noen beboere. Vedkommende brukte munnbind under hele vakten og har ikke generert noen nærkontakter.

Tasta hjemmesykepleie er friskmeldt etter at en sykepleier testet positivt på covid-19. Alle brukere og ansatte er fulgt opp og har testet negativt, og karantenetiden for nærkontaktene er over.

Kommunen skriver også at Eiganes hjemmebaserte tjenester har heller ingen ny smitte etter at en medarbeider testet positivt på covid-19. Alle aktuelle ansatte og brukere er fulgt opp og har testet negativt. Karantenetiden for nærkontaktene utløper i dag 12. januar.

12 nye tilfeller i Sandnes

I Sandnes kommune har 12 personer testet positivt mandag:

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Mann 20-30 år (nærkontakt)

* Mann 20-30 år (smittesporing pågår)

* Mann 40-50 år (nærkontakt)

* Mann 30-40 år (smittesporing pågår)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Mann 20-30 år (nærkontakt)

* Kvinne 40-50 år (smittesporing pågår)

Skoleklasse anbefalt karantene

I en pressemelding melder Sola kommune at det er registrert fem nye smittetilfeller mandag.

En skoleklasse er anbefalt karantene frem til flere prøvesvar foreligger.

Det var en klasse ved Tananger ungdomsskole som fra tirsdag morgen ble anbefalt å holde seg hjemme, teste seg og være i karantene frem til testresultatene har kommet.

– En elev i klassen er regnet som sannsynlig smittet, og beslutningen er tatt for å forebygge videre smitte, sier kommuneoverlege i Sola, Pernille Hegre Sørensen, i pressemeldingen.

Av smittetilfellene er tre kjente nærkontakter, og ett tilfelle importsmitte. Det siste smittetilfellet er foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.