23 personer i karantene etter koronasmitte på skole

En elev ved Bryne videregående skole fikk mandag, 7. september, påvist covid 19-smitte. I løpet av tirsdagen er det utført smittesporing, og 23 nærkontakter er satt i karantene.

Det melder Time kommune og Bryne videregående skole i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Alle nærkontakter blir kontakta direkte, og får informasjon om hva de skal gjøre. Andre elever som har hatt hjemmeskole i dag er ikke i karantene, og trenger heller ikke teste seg så lenge de ikke har symptom, sier kommuneoverlege Øystein Øgaard, i pressemeldingen.

Elever og ansatte som får symptom, også milde, må bestille test. presiseres det i pressemeldingen.

Alle klasser tilbake til skolen

200 elever og ansatte har i dag vært hjemme og hatt hjemmeskole. Dette ble gjort om et føre-var tiltak i påvente av at Stavanger og Time kommune gjorde smittesporing og varsla nærkontaktene til den smitta. Etter at nærkontaktene nå er satt i karantene er det besluttet at alle klassene skal tilbake på skolen fra og med onsdag, 9 september.

– Etter råd fra kommuneoverlegen har vi besluttet at alle klassene møter som vanlig fra og med onsdag morgen. Vi har gjort ytterligere tiltak for å redusere smittefaren, og har blant annet bedt alle elevene om å ta matpausen i klasserommet. Det er viktig at vi alle viser hensyn til hverandre, og er ekstra påpasselige med å følge skolen sine smitteverntiltak, sier rektor Ingunn Folgerø, i pressemeldingen.

Avgjørelsen om å la alle klassene komme tilbake til skolen er tatt i tråd med Folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

Reiser med tog

Den smitta reiste med tog flere ganger på torsdag og fredag sist uke. For personer som har reist med toget disse dagene og som mistenker at de er smittet, gjelder samme forholdsregler som for alle andre:

– Har du symptom må du teste deg. Om du ikke har symptom trenger du ikke testa deg, understreker Øgaard i pressemeldingen.

Stor pågang på luftveislegevakt og koronatelefonen

Det har i dag vært stor pågang hos både luftveislegevakten på Kleppe og koronatelefonen i Stavanger, og kommuneoverlegen oppfordrer folk om å ikke ringa uten at de har symptom på covid-19.

– Det vil bidra til at de som trenger å bestille test kommer gjennom på telefon. Om en ikke har symptom er det liten sjanse for at en prøve vil gi positivt resultat, og det er derfor ikke nødvendig å teste seg, sier Øgaard.

Elever og foresatte som har andre spørsmål om hvordan de skal forholde seg til situasjonen, eller som trenger noen å snakke med, kan kontakta Helsestasjonen på Bryne på 51 77 62 36 eller sin eigen fastlege, heter det i pressemeldingen.