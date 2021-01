23 nye tilfeller i Stavanger og Sandnes

Søndag 17. januar ble det registrert 15 nye smittetilfeller i Stavanger kommune.

Ett tilfelle er reiserelatert, ti tilfeller er definert som nærkontakter, to har ukjent smittekilde og to har blitt registrert med usikre smittekilder.

Aldersgrupper:

0-9: 4

10-19: 0

20-29: 2

30-39: 7

40-49: 1

50-59: 1

Totalt ble 449 personer testet i kommunen søndag.

Smitte på sykehjem

Mandag morgen melder kommunen om smitte på Ramsvigtunet sykehjem.

En ansatt ved sykehjemmet har testet positivt på covid-19.

Ifølge Stavanger kommune hadde den ansatte kun vært på jobb én dag og hadde da ingen symptomer. Vedkommende brukte munnbind under hele vakten og holdt god avstand til både beboere og ansatte. Det er derfor ikke generert noen nærkontakter på sykehjemmet, og ingen settes i karantene.



Alle pasientene på den aktuelle avdelingen, og de ansatte som var på jobb samtidig med den smittede, vil likevel bli testet.



– Vi har god oversikt over situasjonen og tester beboerne og de aktuelle ansatte for å være på den sikre siden. Dette er i tråd med de vanlige prosedyrene i slike situasjoner, sier smittevernoverlege Runar Johannesen.



Alle de involverte og deres pårørende er nå varslet.

Søndag ble det også klart at det har blitt registrert smitte på Tastaveden skole, i Espira Fjellsenden barnehage, på Lunden skole og på Johannes læringssenter.

Smitte ved arbeidstreningssenteret

Mandag morgen melder Stavanger kommune at ansatt ved arbeidstreningssenteret i Stavanger testet positivt på covid-19 fredag 15. januar.

Etter kartlegging ble det klart at vedkommende ikke hadde generert noen nærkontakter, så ingen blir satt i karantene som følge av dette. En del av de ansatte testes likevel, for sikkerhets skyld.

Åtte nye tilfeller i Sandnes kommune

I Sandnes kommune er det registrert åtte nye tilfeller av covid-19 søndag:

* Kvinne 40-50 år (smittesporing pågår)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Mann 70-80 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Barn 0-10 år (nærkontakt)

* Mann 30-40 år (nærkontakt)

* Mann 60-70 år (nærkontakt)

* Kvinne 60-70 år (nærkontakt)