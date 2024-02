– Politiet etterforsker på stedet for å finne ut av årsaken. Per nå er det lite sannsynlig at noe kriminelt har skjedd, sier operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisen er det ikke avklart identifikasjon på avdøde, men personen skal ikke ha noe tilknytning til adressen vedkommende ble funnet utenfor.