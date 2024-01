Bamsebonanza - og målbonanza for Oilers

-Vi slet med å sette sjansene våre i starten, så det var godt å se at den endelig gikk i mål.

Det sier en smørblid Andre Bjelland Strandborg som nettopp har scoret årets bamsemål.

21 minutter skulle det ta før pucken endelig satt, bak en god David Otter i Comet-buret. Da skulle det ta fullstendig av, for de 3977 tilskuerne på tribunen.

Et vaskeekte hav av bamser fylte opp isen på DNB Arena i kjølvannet av målet. Da bamsene omsider ble rydder unna, startet finspillet for alvor fra hjemmelaget.

-Man føler at det løsner litt når vi først får hull på byllen. Da kan man slippe ned skuldrene og da blir det lettere å spille på vår måte, mener Strandborg.

På spørsmål om hva han synes om at laget hadde 52 skudd, er Strandborg klar på at de kun bli mer effektive foran motstanderens mål.

-Selv om resultatet var bra, er det helt klart noe vi må ta med oss, og jobbe for å bli enda bedre på. Det er ikke så lenge til sluttspillet og vi må være så gode som mulig til det, avslutter dagens første målscorer.

Temperatur på benken

Det var en rotete første periode å se fra et hjemmelag, som nok følte at de burde styrt mer av det som skjedde ute på isen.

I samsvar med dette, økte også frustrasjonen blant Oilers-spillerne ute på isen.

Da dommerne ikke ga utvisning på henting mot Anders Tangen-Henriksen, ble Dan Kissel sendt i fryseboksen for usportslig oppførsel. Da økte temperaturen i Oilers-boksen.

Anders Gjøse var tydelig misfornøyd med dommernes avgjørelser i den første perioden. (Kasper Elias Sørli)

Det var praten før andre periode som endret hele kampen for Oilers. Etter første periode var skuddstatistikken 10–6 i favør vertene, og Comet var absolutt med i kampen.

Etter kampen fastslår Oilers-trener Anders Gjøse at de hele tiden kontrollerte kampen.

-Comet har utviklet seg utover i sesongen, og gjør det vanskelig for oss. Likevel er det vi som hele tiden fører matchen, og når vi skrur til utover i kampen, henger de ikke med. Jeg føler vi kunne vunnet med mye mer, men jeg er fornøyd mer prestasjonen, sier Anders Gjøse.





Oilers slet lenge med å få hull på byllen. Her er Patrick Elvsveen farlig frempå. (Kasper Elias Sørli)

Da det omsider løsnet for hjemmelaget, hadde de få problemer med å ta alle poengene. I tillegg til Andre Strandborg, tegnet Simon Bourque, Tristan Langan, Martin Gran og Dan Kissel, seg på scoringslisten.

-Dyktig spiller

I går kom også nyheten om at Fredrikstad-gutten Andreas Heier, er klar for Oilers. Etter kampen er Gjøse klar på at han tror nyervervelsen vil bli et godt tilskudd til gruppen.

ISHOCKEY eliteserien menn: Vålerenga – Stjernen (6-2) Oilers nye spiller, Andreas Heier. Her i duell med Tobias Lindstöm, fra Heiers tid i Stjernen. (Berit Roald/NTB)

-Han vil passe godt inn i det vi har. En allsidig, erfaren og dyktig spiller med godt humør, som vi er glade for å få inn i laget. Det vil hjelpe oss på flere måter, og skape mer konkurranse blant guttene, mener Gjøse-

Gjøse ser også lyst på tiden fram mot sluttspillet.

-Vi begynner å få tilbake flere fra skader og ligner mer på det laget vi har bygd fra starten av. Nå får vi også inn Heier for Tommy (Kristiansen), som dessverre måtte legge opp. Vi har troen på at alt er mulig og et vi er inne på et bra spor nå, avslutter treneren.

Neste kamp for Anders Gjøses menn, er borte mot Ringerike. Kampstart er torsdag 25. Januar i Schjongshallen.

---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Stavanger Oilers – Comet Halden 5–0 (0-0, 2-0, 3-0)

DNB Arena. 3977 tilskuere.

Mål:

1. periode: Ingen mål.

2. periode: 1–0 (21.00) Strandborg (Hoff, Klavestad), 2–0 (27.52) Bourque (Dineen, Langan).

3. periode: 3–0 (41.03) Langan (Trettenes, Bourque), 4–0 (52.16) Gran (Bryhnisveen, Bourque), 5–0 (59.38) Kissel (Bourque, Trettenes).

Utvisninger: Stavanger 4 x 2 min, Comet 6 x 2 min.

Skudd: 52–13.

---