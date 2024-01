Leiemarkedet for unge strammer seg til

Å komme seg inn på leiemarkedet, kan være utfordrende nok for unge. Nye tall viser at det neppe kommer til å bli noe enklere framover.

Leiemarkedsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at leieprisene på en toromsleilighet i både Norge på generell basis, samt i Stavanger, har økt betraktelig det siste tiåret.

Leieprisene har økt drastisk de siste årene. Den kontinuerlige økningen er noe studenter allerede har kjent på lommeboka i lang tid, og nye tall viser at det har skrudd opp i tempo. (Kasper Elias Sørli)

Bildet ovenfor gir et godt bilde på hvor drastisk prisen på leie har økt de siste årene.

En skal ikke gå langt tilbake i tid før det var enda rimeligere å finne seg et sted å leie en toromsleilighet i Stavanger.

I 2012 var den gjennomsnittlige prisen 6880 kr i måneden.

De seneste tallene fra desember 2023, viser at den gjennomsnittlige leieprisen er på 10280 kr i måneden. På nasjonal basis, strekker prisen seg helt opp til 10620 kr.

– Sjokkerende

Skal man leie fra Studentskipnaden i Stavanger, SiS, har de en rekke ulike boliger for studenter. Prisen på månedsleien er relativt variert, og ligger på mellom 3400 kr og 9500 kr. De billigste hyblene kan derimot være på så lite som 10 kvadratmeter, der man deler fellesområder med andre studenter.

Det er derimot ikke ubegrenset med studieboliger å bo i, noe som fører til at flere studenter heller må benytte seg av det private markedet. Det kan være både utfordrende og dyrt for uerfarne unge som skal finne seg et sted å bo.

At det er dyrt for studenter å finne steder å bo, er en dårlig bevart hemmelighet. Nye tall viser at det neppe vil bedre seg i nærmeste framtid. Foto: Tore Meek / NTB (Tore Meek/NTB)

Det synes også leder av Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther. Hun mener at de høye prisene er spesielt dårlig nytt for studenter.

– Det er sjokkerende å se hvor dyrt det er for noe så grunnleggende som et sted å bo. Den brennhete temperaturen i leiemarkedet vil presse studenter til å velge leiligheter av potensielt helseskadelig standard, som for eksempel boliger med råte, fukt eller skadedyr, sier Sæther.

Klar økning over flere år

Som et resultat av den pågående prisøkningen som studenters hverdag, vil det bli stadig vanskeligere å få alt til å gå rundt. En klar konsekvens av situasjonen, er at det vil føre til at flere fulltidsstudenter er nødt til å skaffe seg deltidsjobber. Dette kan gå utover arbeidsmengden til studentene.

Allerede før den nylige prisøkningen, kunne Lånekassen vise til tall om at flere studenter stadig må ta på seg ekstrajobber for å få endene til å møtes. Tilbake i 2019 var omtrent 86 prosent av fulltidsstudenter i lønnet arbeid ved siden av studiene.

Som statistikken lenger opp i artikkelen viser, var gjennomsnittsprisen på leie av en toromsleilighet tilbake i 2019, 8460 kr i måneden her i Stavanger.

Situasjonen rundt studentenes økonomiske vilkår, ser derfor stadig ut til å forverres, snarere enn å forbedres.