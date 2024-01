Krav til huseiere: Dette må du gjøre i kulden

Det har snødd tett og jevnt i Stavanger den siste tiden, noe som har ført til økt behov for brøyting og strøing. Kommunen har et klart ansvar for at dette blir utført på kommunale veier.

Det er likevel ikke bare kommunen som har et ansvar i snøværet.

Huseiere har også tydelige krav til hvordan de plikter å ha eiendommen, i forbindelse med snø og is.

Klare krav

På Lovdata.no står det at huseier skal følge særlig disse punktene, når det kommer til årstidens nedbør:

§ 4–2. Rydding av snø etter takras:

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4–4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau:

Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted plikter å:

1. Sørge for renhold av fortau og rennestein.

2. Rydde fortauet for snø etter snøfall.

3. Strø fortau når det er glatt.

Det er ikke bare på Lovdata.no, der det tydelig opplyses om krav som stilles til huseiere i kulden. På Stavanger kommunes nettsider, er det tydelige politivedtekter som omhandler klare plikter.

De mest framtredende er at huseier skal måke og strø fortauet, samt hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket.

– Få vintre der det har vært kaldere

En av de som tar dette på alvor er Milos Golubovic (43). Milos var i full gang med å måke fortauet utenfor huset sitt på Storhaug, da vi møtte han.

Milos Golubovic (43) tok måkingen med et stort smil. (Kasper Elias Sørli)

Han har bodd i Stavanger i 11 år, og var klar på at han følte vinteren hadde vært mer til stede i år, enn det har pleid å være.

– Av det jeg kan huske, er det få vintre der det har vært kaldere, mener Milos.

Til tross for kulden, har det likevel ikke blitt mye måking.

– Det er første gangen jeg måker denne vinteren. Det kom en del tidligere i vinter, men da ble det fort mildt så det var ikke nødvendig.

Til tross for kulden, er det lite klaging å spore fra Milos.

– Det er godt å få ryddet litt opp i gaten. Jeg får ta det som en treningsøkt, smiler han.

Milos droppet treningssenteret i dag, og tok heller en skikkelig måke-økt. (Kasper Elias Sørli)