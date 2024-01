Oilers satser på ungt talent: – Kjempemotiverende

Hvem: Amandus Klungtveit (18)

Hva: Ishockeyspiller som spiller for Stavanger Oilers, og lillebror til tidligere Oilers-spiller Samuel Klungtveit

Amandus Klungtveit (Kristoffer Knutsen)

Det har vært en del skadetrøbbel i Oilers denne sesongen, noe som har åpnet opp for mer spilletid for deg. Hvordan har det vært å få tillit ute på isen?

– Det er så klart kjempemotiverende. Jeg får stadig mer spilletid og spiller mer med A-laget, og det er jo det jeg ønsker.

Du bruker nok mange timer på hockey i løpet av en uke, men hva gjør du ellers?

– Jeg er mye med venner og familie. Foruten det, så sover jeg mye. Og så går jeg på skolen da.

Hvor går du på skole?

– Jeg går på St. Svithun TMT (Talenter mot toppen).

Hvordan er det?

– Det er et bra opplegg, der de legger til rette for at jeg kan trene hockey på formiddagen. Jeg kommer på skolen senere og slipper fravær, men det betyr også at jeg får et større ansvar for egen læring selv. Men det funker veldig bra for meg.

Du har en eldre bror (Samuel Klungtveit) som debuterte på A-laget før deg. Hvordan har det vært å konkurrere med egen bror om å være best?

– Jeg tror det har bare vært bra å kunne ha en å konkurrere med. Før jeg debuterte på A-laget så drev han og meldte litt og lurte på når jeg hadde tenkt til å få debuten min.

Over til noe helt annet. Har du en favorittbok?

– Eh, jeg har ikke lest så altfor mange bøker. Det må bli nok bli «En pingles dagbok».

Og favorittfilm?

– Det er helt klart «Hangover».

Hvor er det fineste stedet du har reist?

– Det tror jeg må være Marbella i Spania.

Har du noen favorittlag?

– I NHL er det Toronto Maple Leafs som er laget. Jeg fikk en drakt da jeg var liten, og siden har det bare blitt sånn. Jeg er veldig fotballinteressert også. Den beste klubben er naturligvis Liverpool.

Kan du fortelle en fun-fact om deg selv?

– Jeg er ganske god på å spille poker, faktisk.

Hvis du skulle gått i demonstrasjonstog for eller mot noe, hva skulle det vært?

– Da skulle jeg gått i tog for Pride. Det er en fin sak som jeg støtter.

Hva er din favorittmat?

– Jeg klarer ikke helt å bestemme meg for en, så da blir jeg nødt til å si to. Det står mellom en klassisk pizza eller pasta bolognese.

Har du en barndomshelt?

– Hvis jeg skal være litt kreativ og si noe annet enn pappa, så tror jeg det må bli Phil Kessel. Han er en maskin, og så synes jeg han ser morsom ut.

Dersom du skulle stått fast i en heis, hvem ville du stått fast med?

– Eh, Margot Robbie kanskje.

Har du en reisedestinasjon du ønsker å dra til i løpet av livet?

– Jeg har aldri vært i USA, så dit håper jeg å dra en dag. Da står det mellom Los Angeles eller New York.

Har du en guilty pleasure?

– Jeg elsker chips og popkorn. Alle typer er godt, så det liker jeg å kose meg med.

Hva er det verste du vet?

– Det er å tape kamper.

Hvordan håndterer du det, da?

– Jeg gjør alt jeg kan for å unngå at det skjer igjen. Ser igjennom kampen og analyserer.

Hva er det beste du vet?

− Å slappe av og å ha ferie. Eller å score mål. En blanding av de to kanskje.