Slik kan du kvitte deg med juletreet

Januar er her og juletreet har fullbyrdet sin nytte i de tusener hjem.

I både Stavanger og Sandnes kommune hentes juletrærne i uke 2 og 3 av renovatører. For å finne ut hvilken dag trærne skal hentes i ditt nabolag, må du sjekke tømmekalenderen. Det kan du gjøre her. Innsamling av juletrær er markert med et juletresymbol i tømmekalenderen.

For dem som har nedgravde avfallscontainere, blir juletrærne hentet onsdag og torsdag i uke 2.

Juletær blir ikke hentet på Bokn, Byre og Brimse.

Fritt for pynt

Treet må være helt fritt for pynt, understreker Stavanger kommune på sine nettsider.

Man blir oppfordret til å sette treet ut til veien sammen med dunken som skal tømmes. For boliger som har nedgravde avfallskonteinere, skal juletrærne settes ved siden av containerne, men ikke oppå plattformen.

Hvis det blåser mye, må du sørge for at treet ikke blåser vekk. Det kan derfor være best å vente med å sette treet ut til veien til samme morgen som det blir hentet.

Blir til biokull

Juletrærne blir malt opp til flis og omdannet til energi og biokull i et biokull-anlegg i Sandnes. Biokull er et jordforbedringsmiddel som både binder store mengder klimagasser og er svært bra for jorda og plantene. CO2-en går ikke til værs i forbrenningen, men lagres i restmaterialet, altså det klimapositive biokullet.

Stavanger kommune skal bygge nytt biokullanlegg på Søra Bråde i Kvernevik sammen med Lyse Neo. Energi fra biokullproduksjonen skal erstatte det meste av naturgassen, som i dag forsyner mange boliger og bygg i området med energi.

Atmosfæren blir spart for opp til fem tusen tonn CO2 årlig, når biokull erstatter naturgass på Søra Bråde.

Kommunen skal bruke biokullet i stedet for torv i sine bed og hageanlegg.

