Gir bort juletrær før stormen

Torsdag la Stavanger Sentrum As ut et innlegg på Facebook, hvor de skriver at du kan hente gratis juletrær i Byparken før stormen tar de.

– Vi gir i utgangspunktet bort trærne fordi vi ønsker de skal gjenbrukes etter Julemarkedet vi har hatt i byparken. Siden det er ventet storm, var det viktig å få de vekk så fort som mulig, sier Kristin Gustavsen, daglig leder i Stavanger sentrum til RA.

Da de la ut posten var det cirka 20 trær igjen.

Posten har i skrivende stund over 100 likes og over 200 delinger.

