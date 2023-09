Team Sissel: – Har gitt 110 prosent, og nå er det opp til folket

Fiskepiren er pyntet med blått lys, blå ballonger og Høyre-plakater. Ordførerkandidaten selv ankom like før klokken 20.00.

[ RAs valgstudio: Følg utviklingen i valget ]

– Jeg er veldig spent. Noen her mener vi kommer opp i 34 prosent, andre mener vi ender på 27 prosent. Dette er utrolig spennende, sier Julie Vold til RA fra Høyres valgvake.

– Hvordan tror du dette vil gå for Høyre?

– Hadde du spurt meg for tre uker siden, ville jeg vært helt sikker på at vi ville vinne. Jeg føler jeg har blitt påvirket av media, som de siste ukene har framstilt at folk har skiftet mening, sier Vold.

Høyres vake Julie Vold på Høyres valgvake på Fiskepiren. (Mari Wigdel)

Mohammed Mousa er på den andre siden helt skråsikker på at seieren går til Høyre.

– Jeg har ikke tvilt ett sekund. Vi har gitt 110 prosent, og nå er det opp til folket, sier Mousa.

Høyres valgvake 2 Umid Fotikh og Mohammed Mousa på Høyres valgvake på Fiskepiren. (Mari Wigdel)

Umid Fotikh er noe mer tvilende, men er likevel ved godt mot.

– Vi har gjort det vi kan. Jeg er ganske sikker, sier Fotikh.

– Alle tabbene fra regjeringen hjelper på

En gjeng har rigget seg til ved et av de mange bordene foran scenen, er Fredrik Hoel, som har tatt på seg supporter-skjerf og spiser «Høyre gull» laget for anledningen.

– Det er veldig godt. Og chipsen er Sørlandschips, sier Hoel, som selv er Sørlending. Han sitter sammen med søster Camilla Hoel, hennes datter Kristiane Hoel-Knutsen og kollega Joachim Johnsen.

– Ja vel, blir det gull til Sissel?

– Jeg vil si at det er en 60–70 prosent sjanse for det. Alle tabbene fra regjering hjelper på, sier Johnsen.

Joachim Johnsen. Fredrik Hoel, Camilla Hoel og Kristiane Hoel-Knutsen. (Mari Wigdel)