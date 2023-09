Jubel fra Høyre: - Føler en gryende optimisme

– Jeg føler en gryende optimistene, sier en glisende, noe overveldet Sissel Knutsen Hegdal til RA liker etter klokken 21.

Ordførerkandidaten har imidlertid is i magen. Ingenting er avgjort enda.

– Det er fremdeles stemmer som skal bli talt opp. Dette kan være stang ut og stang inn. Men akkurat nå har vi 23 mandater og flertall.

Høyres valgvake Stavanger Sissel Knutsen Hegdal jublet også da resultatet fra forhåndsstemmene viste at Høyre passerer Arbeiderpartiet nasjonalt for første gang siden 1924. (Mari Wigdel)

Forhåndsstemmene pleier å gjenspeile det reelle resultatet for Ap og Høyres del.

Under kommunevalget i 2019 viste forhåndsstemmene 24,4 prosent oppslutning for Ap, mens resultatet ble 24,8. For Høyres del gikk 20,2 prosent av forhåndsstemmene til dem, mens det reelle valgresultatet ble 20,1. For Senterpartiet var det imidlertid store forskjeller. Partiet fikk 11,9 prosent av forhåndsstemmene, men endte opp på hele 14,4 prosent etter den endelige opptellingen.

Hegdal Knutsen er svært fornøyd med at dette indikerer at Høyre har nådd fram med valgkamp-arbeidet.

– Vi har virkelig levert denne valgkampen. Jeg vet hvor mye bra politikk vi har, og hvor oppriktig vi ønsker å gjøre dette for Stavanger, men det nytter ikke hvis folk ikke får det med seg.