Så mye betaler Stavanger-politikerne i eiendomsskatt

Eirik Faret Sakariassen (SV) låser opp ytterdøren til leiligheten i et sameie på Gausel. På 150 kvadratmeter bor han med kona og deres datter på ett år.

Vet du hvor mye du betaler i eiendomsskatt?

– Ja, jeg har nettopp sjekket det. 5873 kroner, sier Sakariassen, som er en av topp-politikerne som betaler mest i eiendomsskatt. Sakariassen spekulerer i om det kan skyldes et «sjøgløtt» fra kjøkkenvinduet.

Sakariassen betaler eiendomsskatten månedlig. Denne muligheten ble innført av dagens flertall. - Jeg har ikke visst hvor mye som var kommunale avgifter og hva som var eiendomsskatt tidligere, sier Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder for SV Stavanger. (Mari Wigdel)

Betaler du den med glede?

– Ja. Vi får mye igjen for det. For de fleste av oss er eiendomsskatten betalt tilbake ganske raskt. Så lenge det er gratis kollektiv, for eksempel, går de fleste i pluss. Skatten gir også en langsiktig trygghet for fellesskapet. Hvis det blir dårlige økonomiske tider, har kommunen mer økonomiske muskler å bruke hvis det skulle bli kritisk.

– Høyresiden vil fase ut eiendomsskatten hvis de kommer til makten. Hva skjer da?

– Da mister vi handlingsrom. De har nok tenkt å fjerne en del av ordningene vi har innført, og det betyr at det er barnefamiliene som betaler prisen for at de med de største boligene skal få skattelette. Jeg er bekymret hvis vi tar den vekk.

- Vi har vært i en situasjoner før hvor kommunen har hatt fallende skatteinntekter og det vil sannsynligvis komme nye perioder med det. Det må vi være rustet for, sier Sakariassen (SV). (Mari Wigdel)

Høyresiden kritiserer ofte eiendomsskatten for at den settes på sparekonto, i stedet for å brukes. Dette mener Sakariassen er helt feil.

– De sier ofte at eiendomsskatten bare settes på bok, men det er egentlig helt omvendt. Det er de ekstraordinært høye skatteinntektene som settes på bok, mens eiendomsskatten regnes som en del av driftsbudsjett.

Vil fase ut eiendomsskatten

I kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023–2026 var eiendomsskatten beregnet til å gi en samlet inntekt på 281,2 millioner kroner. Flertallspartiene, Ap, Folkets Parti, SV, Rødt, MDG og Sp reduserte det totale nivået til 252 millioner kroner. Dette ble gjort ved å heve bunnfradraget – kronebeløpet som trekkes fra taksten før skatten beregnes – fra 625.000 kroner til 825.000 kroner.

I budsjettene for de neste årene, har ikke flertallspartiene budsjettert for å endre bunnfradraget.

Mindretallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Venstre går til valg på å fjerne eiendomsskatten i Stavanger trinnvis over fire år.

RA har hentet ut tall på hva topp-politikerne i Stavanger betaler i eiendomsskatt og spurt dem om deres forhold til den.

1. Vet du hvor mye du betaler i eiendomsskatt?

2. Betaler du den med glede?

3. Høyresiden vil fase ut eiendomsskatten hvis de kommer til makten. Hvorfor/hvorfor ikke er dette en god prioritering?

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Område: Madlamark

Boligtype: Enebolig

Eiendomsskatt: 4036 kroner.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). (Stein Roger Fossmo)

1. Rundt 5000 i året.

2. Ingen gir vel fra seg penger med glede, men når jeg vet at pengene går til bedre eldreomsorg, psykisk helse og bedre tilbud for alle barn i hele kommunen, så synes jeg det er helt fint å betale litt ekstra.

3. Det tror jeg ikke skjer. Fordi de ikke havner i flertall. Heller ikke om de får flertall. De har styrt i 24 år tidligere uten å redusere den. Jeg tror de finner ut at skatten er fornuftig fordi den er viktig for å skape gode tilbud i byen. Rettedal innførte den og både Sevland og Sagen Helgø beholdt den. Alle store byer har eiendomsskatt.

Sissel Knutsen Hegdal (H)

Område: Madlamark (svært nær nabo av Kari)

Boligtype: Enebolig

Eiendomsskatt: 6865 kroner.

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal. (Stein Roger Fossmo)

1. Ja, 6865 kroner.

2. Jeg betaler skatt med glede, ja.

3. Vi ønsker å ta eiendomsskatten ned over fire år. Det er en usosial skatt. Tre av fire i Stavanger eier egen bolig, og mange av dem er single husholdninger. Innbyggerne vår har en anstrengt økonomisk situasjon, og da må vi se på mulighetene for hvordan vi kan gjøre det bedre for dem. Vi vil heve bunnfradraget slik at de med billigst bolig, slipper eiendomsskatten først. Når vi nå har tatt inn eiendomsskatt som ikke går til kvalitet på tjenester flere år på rad, men som har gått rett inn på sparekonto, så mener jeg at innbyggerne skal beholde mer av egen inntekt og få bestemme selv hva de bruker pengene på. Det er et viktig prinsipp for oss i Høyre. I stedet for at vi som politikere skal ta inn skatten og prioritere å bruke disse pengene på gratis buss. Det er det vi i realiteten gjør i 2023. Vi tar inn litt over 200 millioner i eiendomsskatt og bruker 200 millioner på gratis buss. Da ønsker jeg at du skal få bestemme selv.

Dag Mossige (Ap)

Område: Storhaug

Boligtype: Enebolig

Eiendomsskatt: 4827 kroner

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti. (Mari Wigdel)

1. Nei, egentlig ikke, jeg betaler månedlig for alle kommunale avgifter. Eiendomsskatten er innbakt i kommunale avgifter, og jeg er redd for at mange tror at eiendomsskatten også er kommunale avgifter. Det er viktig å synliggjøre hvor lite man faktisk betaler i eiendomsskatt. Den er sikkert rundt 4000 kroner.

2. Det er en beskjeden sum. Jeg vet at det er boliger som betaler inn mye mer enn meg, og når jeg vet hvor de pengene går til, som er fast drift, gjør jeg det med glede.

3. Da vil kommunen få langt færre inntekter, som er lønn. Man kan ikke gå ut å love mer til kommunale tjenester og samtidig fjerne inntekter, det går bare ikke i hop. Da må de kutte i tjenestene. Mange sier at kommunen går med godt overskudd nå, og at man derfor bare kan kutte eiendomsskatten. Poenget vårt er at eiendomsskatten er årlig, og kan brukes til drift, som gjør at vi har hatt råd til å øke lærerantallet i Stavanger. Fjerner man den helt, tar det sannsynligvis 5–6 år for å få den på plass igjen. I mellomtiden kan kommunen se for seg en situasjon hvor vi virkelig trenger inntekter.

Sara Mauland (R)

Område: Storhaug

Boligtype: Seksjonert enebolig

Eiendomsskatt: 1741 kroner.

Sara Mauland, Rødt Stavanger Sara Mauland, gruppeleder for Stavanger Rødt. (Mari Wigdel)

1. Ja, jeg betaler cirka 1700 kroner.

2. Ja, eller jeg vet ikke om det er med glede. Den kommer jo sammen med kommunale avgifter, så jeg betaler det uten å tenke så mye over det. Jeg skjønner at de som har veldig store boliger synes det er et sjokk når regningen kommer, men for oss med moderate boliger er ikke dette en stor utgift, spesielt ikke hvis du betaler månedlig, som du nå kan gjøre i Stavanger. For meg er eiendomsskatten 140 kroner i måneden, det er ikke to glass vin ute en gang. Jeg vil heller betale det og få gratis buss. Det regnestykket kommer jeg mye bedre ut av.

3. Jeg tror det er taktisk dumt å fjerne eiendomsskatten. Mange blir skuffet når de oppdager hvor lite det har å si for deres personlige økonomi. Og hvis vi fjerne den, fjerner vi en forutsigbar inntekt for kommunen og det vil være vanskelig å innføre eiendomsskatten igjen den dagen kommunen får dårlig økonomi og man må begynne å kutte i tjenestene. At vi da plutselig skal forsvare at vi skal ta mer penger fra dem, blir vanskelig.

Daria Maria Szymaniuk (MDG)

Område: Hillevåg

Boligtype: Tomannsbolig

Eiendomsskatt: 1552 kroner.

Daria Maria Szymaniuk, gruppeleder og ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

1. Ja, 1552 kroner.

2. Ja, det gjør jeg. Det er en svært liten kostnad som bidrar til gode tjenester i kommunen.

3. Vi lever i ganske usikre tider. Vi har klimaendringer vi må ruste oss opp. Dette er en like stor kostnad som at vi har økende antall eldre, som kreve mer investeringer i eldreomsorgen. Med det som bakteppe, ser jeg ikke hvordan vi kan fjerne en trygg og forutsigbar inntekt for kommunen, uten at det vil gå utover nettopp våre tjenester for å klare å komme de økende antall eldre i møte og ruste oss opp til klimaendringene.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp)

Område: Mosterøy

Boligtype: Enebolig på gård

Eiendomsskatt: 0 kroner

Dagny Sunnanå Hausken, Stavanger Senterparti Dagny Sunnanå Hausken (Sp), varaordfører i Stavanger. (Thor Erik Waage)

1. Ingenting. Sønnen min har overtatt gården og han eier alle husene på gården. Vi eier ikke nålen i veggen. Han betaler 8800 i året, og da er det tre boliger i den summen. Vi har en hytte i Gjesdal, der betaler vi rundt 2200 kroner i halvåret.

2. Jeg synes ikke det er en veldig stor sum i forhold til mange andre regninger. Det er ingen som liker å betale skatt og avgifter, men tross alt får vi veldig mye igjen for det. I løpet av ett år betaler vi litt over 2000 for hytta, det er ikke en tur på byen en gang.

3. Vi vil holde den lavest mulig, men hvis vi fjerner den helt, og kommunen havner i en vanskelig situasjon, må vi gjøre kraftige kutt i viktige tjenesteområder som skole og barnehage. Da er det viktigere at vi lar den stå på lavest mulig nivå. Måten vi vil gjøre det på er å øke bunnfradraget. Vi må se den økonomiske situasjonen an, men vi har programfestet at vi vil øke bunnfradraget ytterligere.

Frode Myrhol (FP)

Område: Eiganes

Boligtype: Borettslag

Eiendomsskatt: 1715 kroner

Frode Myrhol, gruppeleder for FP Stavanger. (Mari Wigdel)

1. Ja, nå betaler jeg 142,94 kr i måneden i eiendomsskatt. Jeg har valgt å benytte meg av ordningen til Stavanger kommune hvor du kan dele opp de kommunale avgiftene og eiendomsskatt i månedlige betalinger via avtalegiro.

2. For min del er utgjør eiendomsskatten en svært liten del av de månedlige utgiftene, så personlig tenker jeg lite på det. Vi i Folkets Parti har fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten, som første parti i historien, men det er ikke ut fra egeninteresser at jeg har kjempet for det.

3. En uke før valget i 2011 sa Høyre i Stavanger og Rogaland at det var uaktuelt med rushtidsavgift om Høyre satt med makten. Rushtidsavgiften ble likevel innført i 2014 av samme partiene. Jeg tror altså ikke på at Høyresiden fjerner eiendomsskatten før jeg ser det. De har hatt alle muligheter til dette tidligere, men de har aldri redusert eiendomsskatten før. I desember 2014, samme måned som rushtidsavgiften ble vedtatt, satte de derimot opp betalingssatsen fra 2 promille til 4 promille for næringseiendom og fra 2 promille til 3 promille for bolig/fritidseiendom. Valgflesk fra Høyre har jeg dårlige erfaringer med.

Leif Moi Nilsen (Frp)

Område: Byhaugen

Boligtype: Enebolig

Eiendomsskatt: 4032 kroner

Leif Arne Moi Nilsen, ordførerkandidat Frp Fremskrittspartiet Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

1. 4040 kroner.

2. Nei. Det er ikke så farlig for meg, men dette er en helt unødvendig og en veldig urettferdig skatt. At du skal skatte på noe fordi du eier det, er en straff for å skape noe.

3. Jeg er medlem av Fremskrittspartiet, og vi vedtok for mange herrens år siden at denne skatten må vekk. Vi har ikke brukt eiendomsskatten de siste sju årene på noen ting som helst, de har stappet dem inn i banken. Stavanger driver for mange «kjekt å ha»-oppgaver, som ikke er lovpålagte. Med Fremskrittspartiet i posisjon, skal vi jobbe kraftig imot dette, og få en oversikt over alle ikke-lovpålagte oppgavene vi holder på med.

Mette Vabø (V)

Område: Ullandhaug

Boligtype: Enebolig

Eiendomsskatt: 3925 kroner

Mette Vabø, Stavanger Venstre Stavanger Venstres ordførerkandidat Mette Vabø. (Thor Erik Waage)

1. Ja, jeg har nettopp flyttet, og vet at det blir sånn cirka 5800 kroner i året. I det gamle hadde jeg rundt 4000 kroner.

2. Hehe. Det er en skatt jeg prinsipielt er imot, selv om det ikke gjør meg noe å betale den, siden det ikke er så mye. Men jeg mener det er feil å skatte for noe du allerede har både betalt og skattet for da du har kjøpte det. Og så mener jeg at kommunen steng tatt ikke har behov for eiendomsskatten slik ting er nå.

3. Nå setter vi over mer penger på kommunens disposisjonsfond enn vi tar inn i eiendomsskatt. Da mener jeg at vi heller bør spare folk for den regningen, spesielt nå som alt er så dyrt. Vi vil ta vekk eiendomsskatten gradvis, ved å øke bunnfradraget slik at de med de minste leilighetene slipper eiendomsskatt først. Jeg tror vi klarer å drive kommunen på en god måte uten eiendomsskatten.

Henrik Halleland (KrF)

Område: Finnøy

Boligtype: Gårdsbruk

Eiendomsskatt: To boliger er oppført på Hallelands adresse, og det er 6865 kroner og 1917 kroner.

Henrik Halleland, Stavanger KrF Henrik Halleland, ordførerkandidat for Stavanger KrF. (Geir Landa)

1. 2773 kroner. Jeg har gård, så det er to hus, men jeg betaler for dette også.

2. Nei, egentlig ikke. Jeg har betalt skatt på all inntekt fra før av. Skatt på bolig kommer på toppen av all annen skatt. Det er en usosial skatt. 20 prosent av dem som bor i kommunen, bor alene, og det blir ganske skjevt. Og for eldre som ikke har funnet ut av hvordan de skal løse alderdommen, kan det bli ganske dyrt.

3. Når Stavanger gjør opp regnskapet på slutten av året, har det vist seg at vi har mye høyere skatteinntekter enn det vi har budsjettert med. Vi bruker ikke eiendomsskatten på tjenestetilbud per i dag. Eiendomsskatten er ikke til for å saldere hyggelige ting i et budsjett, men noe du skal bruke for å få de lovpålagte til å gå rundt.

