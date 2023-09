Partilederdebatt i Stavanger: Nei til gratis buss

Valgkampens siste partilederdebatt ble fredag kveld avholdt på Fiskepiren i Stavanger. At Stavanger vedtok å innføre gratis kollektivtransport for alle innbyggere i Stavanger, ble utgangspunktet for første debatt om samferdselspolitikk.

– Er det fantastisk å være i en by med gratis buss? spurte programleder Fredrik Solvang.

– Det er fantastisk å være i en by med en fantastisk ordfører, svarte Støre.

Da Fredrik Solvang spurte Støre om han vil gjøre Kari Nessa Nordtuns Ap-politikk nasjonal, var svaret nei. Han skrøt ikke av tiltaket.

– Jeg mener ikke det skal være avgjort at det skal være prinsippet. Byene våre er forskjellige, sa statsminister Støre.

Partilederdebatt Stavanger, Norway 20230908. Gahr Støre (Ap) i partilederdebatten til NRK i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

Han sa at han ønsker Ap-styrte Stavanger lykke til med gratis kollektivtrafikk, men pekte på at det er forskjellige behov i forskjellige byer.

– Det er sikkert fint å gjøre det hvis man har orden på alt det andre, sa Høyre-leder Erna Solberg, og la til at hun samme dag har vært og besøkt noen som ikke får dagtilbudet de har krav på i Stavanger.

– Vi vil være der for de svakeste, og vi vil heller gi dagtilbud, konstaterte Solberg.

Partilederdebatt Stavanger, Norway 20230908. Erna Solberg (H) i partilederdebatten til NRK i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

Bråk om grunnrenteskatten

I september i fjor innførte regjeringen med en stor skattepakke for naturressurser. Tirsdag kom nyheten om at regjeringen senke prisen på barnehage med 1000 kroner i hele landet.

– 8 av 10 har fått lik eller lavere skatt med denne regjeringen. Vi gikk til valg på å redusere forskjeller. Den norske velferdsstaten er skrudd sammen slik at vi bidrar til det fellesskapet slik at vi kan fordele rettferdig. Oppdrettsnæringen har blitt en verdensnæring. Da er det rimelig at de som bruker av våre felles ressurser, betaler noe mer inn. Ja, da har vi lov til å si at barnehageprisen går ned fra 3000 til 2000 kroner.

Høyre-leder Erna Solberg forsøkte å sparke bein på at det er billigere barnehage denne skatten blir brukt til.

– Vi vet ikke hvem som betaler denne regningen. Det er bare tull og tøys! Man kunne sagt at det går til å la være og elektrifisere norsk sokkel. Vi må skape mer i dette landet, slik at barna våre i framtiden har et land etter den store olje- og gassalderen med evne til å finansiere velferden.

[ Derfor er Kari beinklar for fire nye år ]

Dueller

Partilederne ble så kastet inn i dueller, hvor de verken kjente motstander eller tema på forhånd.

Listhaug gikk til angrep på SVs innvandringspolitikk i duell med SV-leder Kirsti Bergstø under partilederdebatten fredag kveld.

– Vi så opptøyene i Bergen forrige uke. Det ville blitt mer av det i Norge hvis dere hadde styrt, sa Listhaug.

Hun listet også opp problemer i Sverige og sa at det er Frp som gjør at det ikke blir slik i Norge.

SV-lederen poengterte imidlertid at av de to er det bare Frp som har styrt innvandringspolitikken i Norge.

Partilederdebatt Stavanger, Norway 20230908. Sylvi Listahaug (Frp) i partilederdebatten til NRK i Stavanger Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fyrte løs mot Rødt-leder Marie Sneve Martinussen under en duell om vindkraft.

– Skal vi ha en klimapolitikk, så må vi telle tonn, og skal vi telle tonn, så må vi erstatte det som er fossilt og gir utslipp med fornybar energi. Med ditt opplegg blir det ingenting å erstatte med, og da blir du fossil, sa Støre til Rødt-lederen.

Den ferske Rødt-lederen åpnet duellen med å gå imot vindkraft på land og elektrifisering av sokkelen.

– Norge har i hundre år bygd opp landet på ren og billig vannkraft. Vi må prioritere den kraften og gå imot prosjekter som elektrifisering av sokkelen, som vi mener bare flytter klimagassutslipp istedenfor å kutte dem, sa hun.

Partilederdebatt Stavanger, Norway 20230908. Marie Sneve Martinussen (R) i partilederdebatten til NRK i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB (Carina Johansen/NTB)

Støre svarte med å argumentere med at Norge kan skape mer kraft og arbeid med vindkraft.

– Det er ikke lurt å stå stille, Marie. Dere vil ikke bruke mer vannkraft, men bruke den smartere, men det kommer ikke til å bli nok. Dere kommer til å måtte si nei til industri, industrien må legge ned, og det er dårlig politikk for arbeidsfolk, svarte statsministeren.

Martinussen svarte med å trekke fram torsken og argumenterte med at havvindprosjekter kan skape trøbbel for torskenæringen.