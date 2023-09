I 2019 gjorde FNB et brakvalg i Stavanger. Før årets valg tyder mye på at Folkets Parti var en døgnflue. Partigrunnlegger Frode Myrhol slipper verken håpet eller taket før dommen er klar 11. september.

0,0 prosent.

Det er oppslutningen til Folkets Part (tidligere FNB), viser en meningsmåling fra august, gjennomført av Respons Analyse på vegne av Aftenbladet.

– Det er ikke reelt. Mange folk sier de vil stemme på oss. At vi skal få null prosent, er helt usannsynlig. Akkurat den målingen er jeg ikke opptatt av, sier Frode Myrhol, grunnlegger av Folkets parti, til RA.

– Siste meningsmåling fra NRK, viste at Folkets Parti var oppe på 1,4 prosent, blant annet i Stavanger. Det er forholdsvis oppløftende. Jeg føler det er på rett vei, sier Myrhol.

Under valgkampen i 2019 var FNB mobilisert og brennaktuelt. Partiet fikk drøyt ni prosent av stemmene, bare Arbeiderpartiet (25,4) og Høyre (23,1) fikk større oppslutning, og partiet fikk seks representanter i kommunestyret – dobbelt så mange som året før.

Frode Myrhol grunnla partiet 12. desember 2014, og selv om det nå er nærmest utslettet, nekter han å forlate skipet.

Enda.

Et parti som ikke eksisterte

De siste fire årene har Frode Myrhol ledet Utvalg for by- og samfunnsutvikling. RA er på besøk på kontoret til hans i Olav Kyrres gate. Fra vinduet er det utsikt over Stavanger sentrum, og Alfred Ydstebøs kontroversielle høyhus i St. Olav-kvartalet, er iøynefallende. Myrhol mener det er et paradoks at venstresiden ikke ville tillate at høyhuset fikk enda flere etasjer.

– Det er ingenting ideologisk som tilsier at hvis du er på venstresiden så skal du gå med på 16 etasjer i stedet for 24 etasjer. Venstresiden er opptatt klima og miljø, og med mer næring i sentrum, vil flere slippe å kjøre til Forus. Jeg har aldri skjønt hvorfor det er sånn at hvis du er på venstresiden eller høyresiden, må du stemme dette og dette i en sak. Det er en logisk brist, sier han og peker utover sentrum.

Myrhol mener det er et paradoks at venstresiden ikke ville tillate at høyhuset fikk enda flere etasjer. (Mari Wigdel)

Da han grunnla FNB i 2014, var ambisjonen å skape et parti som ikke lot seg fengsle av politiske skillelinjer, men å være et balansepunkt, uten forutsigbarhet, forteller han.

– Jeg hadde lyst til at vi skulle være et parti som var myntet på sosialdemokratiske verdier, som også var forholdsvis liberale. Jeg prøvde å skape noe som kanskje ikke eksisterte fra før.

Men det skulle vise seg at det ikke var så enkelt likevel.

I 2022 skiftet partiet navn til Folkets parti, og kan minne om ungt band i identitetskrise. Det umodnes kronglete vei til å finne seg selv, er intent nytt. Blackjacks, The Quarrymen, The Silver Beetels, Beatals var alle navn John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr og George Harrison var innom før de endelig landet på The Beatles. Myrhol mener det var fornuftig å skifte navn, men liker ikke tidspunktet eller navnet i seg selv.

– Jeg ønsket å gjøre det allerede i 2019, men det kom ikke gjennom. Og jeg hadde foretrukket Folkepartiet. Jeg synes «Folkets» er pretensiøst. Mange av tilbakemeldingene vi har fått på stand på Arneageren, er at mange ikke vet hva Folkets Parti er. De har rett og slett ikke fått med seg at det er tidligere FNB.

I dag har han tatt avstand til partiet sentralt. Han kan rett og slett ikke stå for hva hans eget parti mener lenger.

– De vrir seg i alle retninger og det er mye intern uro. Det var jo tidligere Høyre-medlemmer, Ap-medlemmer, Frp-velgere, Krf-politikere. Vi traff ganske bredt, og i midten, sier Myrhol og fortsetter:

– Jeg har stemt ja til å gå inn i EU. Mens i valgprogrammet til Stortinget er vi nærmest klar til å melde oss ut av EØS. Det er stikk i strid med det jeg mener. Nå har det blitt for mye. Jeg er ikke involvert i de nasjonale sakene. Jeg konsentrerer meg om Stavanger.

Frode Myrhol viser fram papirer fra Folkets Partis landsmøte. Rød og gul markering viser det han var uenig med partiet sentralt om. (Mari Wigdel)

Gikk til venstre: – Venstre og KrF satt med nøkkelen

Ved valget i 2019 gikk Myrhol og FNB inn i et rødgrønt samarbeid. Mange har ment at FNB var helt avgjørende for hvilket flertall, og hvem som endte opp med ordførerkjedet, Stavanger fikk i 2019.

Men, ifølge Myrhol selv, stemmer egentlig ikke dette. Også Venstre og KrF var borte og skrapte på døren til Arbeiderpartiet, klare for frieri. Det eneste Myrhol gjorde var å svare ja på frieriet før Venstre og KrF.

– I 2019 ble det sagt at FNB kan bestemme hvem som blir ordfører, men da valgresultatet kom, kunne vi jo ikke det. Det var jo venstre KrF og Venstre som satt med nøkkelen. For meg var det klart at det var bare ett reelt alternativ til ordfører i Stavanger, og det var Kari. Hadde vi snudd oss mot Høyre, er jeg 100 prosent overbevist om at Venstre og KrF ville ha gått til Arbeiderpartiet. Vi visste at vi kom til å få mer gjennomslag hos dem hvis vi fikk dem med på bompengekravene våre.

Myrhol er «svært overrasket» over at folk strømmer til Høyre. Nå er han bekymret for at rushtidsavgiften blir gjeninnført hvis Høyre kommer i posisjon etter valget.

– Spesielt fordi så mange kom til oss i 2019, fordi de helt opplagt var misfornøyd med Høyres innsats, særlig når det gjaldt Bymiljøpakken. Jeg er 100 prosent sikker på at hvis Høyre kommer til makten i Stavanger, Sandnes, Sola og i fylket, går det maksimalt to år før man betaler over 50 kroner i rushtidsavgift på Nord-Jæren. Det er jeg soleklart sikker på.

Å gå tilbake til Høyre er litt som å gå tilbake til en ekskjæreste, fortsetter han.

– Etter en stund borte fra kjæresten, tenker du kanskje at det gjerne ikke var så dumt likevel, og så går du tilbake, men så går det en måned eller to og så finner du ut hvorfor det var en eks i utgangspunktet. Men i et valg er det ikke mulig å endre på det før om fire år. Du kan ikke angre deg etter to måneder, da er det for sent.

Myrhol har ingenting å utsette på samarbeidet med venstresiden etter fire år i posisjon. At posisjonen, og FP, ikke er mer populære etter hva de har fått gjennomslag for, stiller han seg uforstående til.

– Jeg føler vi har fått til så mye. Overraskende mye, faktisk. Det jeg er mest stolt over er at vi har fjernet rushtidsavgiften og snudd bommen på Bybroen. Alle som satt i flertallet ved forrige periode sa at de ønsket å gjøre det, men gjorde ingenting aktivt for å få det til. Da vi kom til makten, tok det noen måneder før den var snudd.

Han legger til:

– Det kan hende at folk har fått så lave bompengeregninger at de ikke føler på det problemet lenger.

– Er dere overflødige?

– Det er en reell problemstilling.

Veien videre: – Kan bli satt på sidelinjen i fire år

– Jeg står helt arbeidsledig fra 1. november hvis jeg ikke blir gjenvalgt. Det er veldig usikkert hva jeg da kan gjøre. Hvis vi ikke bli gjenvalgt i Stavanger, kommer jeg nok til å melde meg inn i et politisk parti. Problemet er at jeg blir satt på sidelinjen i fire år. Men det er ingenting å gjøre med det, sier Myrhol.

Hvis Frode Myrhol og Folkets Parti ikke får nok stemmer til å bli representert i kommunestyret, står han på bar bakke. (Mari Wigdel)

Nasjonalt har flere FP-politikere gått til det nye Industri- og næringspartiet, som stadig vinner mer terreng. I en fersk meningsmåling havner Industri- og næringspartiet (INP) godt over sperregrensen med hele 5,1 prosent oppslutning. I Stavanger har Jan Inge Selvik, siste og niende vara, forlatt FP til fordel for Industri og næringspartiet, hvor han nå er førstekandidat for INP i både Stavanger og fylket.

– Kunne du ha gått over til et annet parti allerede før valget for å sikre deg en politisk framtid også etter valget?

– Det vil være prinsipielt feil. Da setter jeg mine egeninteresser først. Sånn er jeg ikke bygget. Det ville vært feigt. Det har aldri vært et alternativ. Selv om jeg da sikkert kunne sikret meg et politisk liv videre, hopper jeg uansett ikke av før vi vet svaret.

– Hvis meningsmålingene taler sannheten, hvilket parti vil du gå til hvis du hopper av?

– Jeg har en oppfatning av hva som passer meg best, men jeg vil ikke gå så mye inn på det.

– Men du flørter med noen?

– Jeg flørter med folk hele tiden, men det spørs om noen kanskje må flørte litt med meg også, at det ikke kun er ensidig dette her. Jeg satser på at jeg har gjort en såpass god og solid jobb de siste åtte årene, at jeg bør være attraktiv for flere. Men det kan hende at jeg har gjort meg upopulær med noen, det er ikke godt å vite. Jeg har blitt såpass optimistisk nå, at jeg begynner å tenke at vi kan få to representanter. Vi får se hva som skjer. Det er umulig å spå.

