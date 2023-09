Stavanger-besøk: Jonas ble imponert

– Det er kjempefint med husassistentene. De er flinke. Vi må være takknemlige og ikke bare klage. Det er mer enn godt nok. Det er bare oss de springer for.

Det sier en av beboerne på Tasta sykehjem til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ved frokostbodet mandag morgen.

Støre er på valgkamp-besøk i Stavanger, og ordfører Kari Nessa Nordtun og Ap-gruppeleder Dag Mossige valgte å vise fram satsingen på husassistenter, som det aller første på agendaen.

Mandag morgen var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk på Tasta sykehjem. (Mari Wigdel)

– Det var naturlig å begynne med dette. Vi er veldig stolt over denne ordningen og vi setter veldig stor pris på at statsministeren kommer for å se det, sier Dag Mossige, som er leder for Utvalg for helse og velferd, til RA og forteller at samarbeidet med Tasta sykehjem, som er et privat, ideelt sykehjem, er viktig for kommunen, sier Dag Mossige, leder for Utvalg helse og velferd, til RA.

- Her går overskuddet rett inn i driften. Det er det vi ønsker, sier Mossige.

[ - Håper husassistenter er kommet for å bli ]

Direktør: - Vi er ikke i mål

I desember i fjor vedtok flertallspartiene i Stavanger å bevilge 38 millioner kroner årlig til sykehjemmene i Stavanger, øremerket til ansettelse av husassistenter. Tasta sykehjem er det største sykehjemmet i distriktet med 145 plasser. Sykehjemmet har nå 12 husassistenter, fordelt på seks døgnavdelinger.

- Da jeg fikk en e-post før jul i fjor om at det var bevilget over fem millioner til oss for at vi skulle få ansatte ekstra husassistenter, måtte jeg lese den tre ganger. Noen måtte ha skrevet feil. Vi er utrolig takknemlige for at øynene går opp for mange hos de som bevilger midler at de eldre fortjener at det er mer. Jeg er helt sikker på at dette er et tiltak som er med på å endre historiefortellingen, sier Turid Tjora, direktør ved Tasta sykehjem.

Direktør Turid Tjora i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Ap-gruppeleder Dag Mossige. (Mari Wigdel)

Å fylle husassistent-stillingen har vist seg å være en enkel prosess. Totalt har det kommet inn 770 søknader til 76 stillinger i Stavanger kommune. Imidlertid merker Tasta sykehjem at det er vanskeligere og vanskeligere å få tak i helsefagarbeidere.

- Vårt sykehjem har hatt bra rekruttering i alle år. Nå merker også vi at det har endret seg. Vi jobber hardt hver dag for at de som bor her og de pårørende skal få oppleve trygge og kvalitetsmessige tjenester. Men dette ser vi koster mer og mer for de ansatte.

Tjora understreker at det fremdeles er en vei å gå før man har «løst» utfordringen med rekruttering.

- Selv med denne økningen er vi ikke helt i mål. Vi er ikke i mål før våre ansatte kan gå hjem fra jobb og forteller om en hverdag hvor de opplever at de strekker til, og at de kan gjøre det med glede, fordi de ikke er fullstendig utslitt. Den dagen har vi kommet et langt steg for å rekruttere til eldreomsorgen.

Hun legger til:

- Hvis vi ikke gjør noe nå, ser jeg mørkt på framtiden når jeg, om ikke så mange år, trenger hjelp, sier direktøren.

Selv med denne økningen, er vi ikke i mål, sier Turid Tjora, direktør ved Tasta sykehjem. (Mari Wigdel)

Statsministeren: - En stor bevilgning

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er grunn til å ha god selvtillit på at midlene til husassistenter er virkningsfull bruk av ressurser.

– Å drive et sykehjem er stort samarbeidsprosjekt, hvor man skal dele oppgaver opp mot så ulike behov som beboerne har. Jeg synes at det er viktig at kommunen er så lyttende og gode i å hente tilbakemelding fra de ideelle, som er en veldig viktig del av vår omsorgssektor. Det de har gjort med disse assistentene er en stor bevilgning over et kommunebudsjett, og jeg tror det gir bedre og tryggere dager for de som er der. Da er det en god selvtillit på at dette var et riktig valg, sier Støre til RA.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Mari Wigdel)

Han fortsetter:

- Jeg møter mange sykepleiere og lærere som forteller at de de gjør ikke er det de er utdannet til. De bruker tid på andre oppgaver enn det som er kjernekompetansen deres. Da bruker vi ressursene feil. Effektivitet handler ikke om å løpe fortere, men om å jobbe bedre.

Vurderer å doble midlene

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti. (Mari Wigdel)

- Hvordan blir det hvis Høyre kommer til makten og åpner for kommersielle aktører?

– Vi har dårlig erfaring med det i Stavanger. Boganes sykehjem stod på og hadde veldig god pleie, men måtte legge inn årene fordi de ikke kunne drive med overskudd. Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Kommersielle aktører skal ha et overskudd. All vår erfaring i Stavanger viser at det er bedre å bruke private, ideelle aktører. Man får ikke den beste eldreomsorgen ved å legge stadig mer ut på anbud, slik jeg registrerer høyresiden ønsker i dette valget.

- Hvis dere beholder makten, hvor mange midler vil dere bruke på husassistenter?

– Vi snakker om en dobling. De sier her at det er fantastisk, men at de kunne hatt dobbelt så mange. Derfor står det veldig høyt på agendaen å gjøre det. Det virker som en ekstremt god investering. Man klarer å rekruttere folk, pasientene får bedre pleie. Det er ingenting negativt med dette.

[ Derfor vil hun bli byens ordfører ]

---

Fakta Husassistenter

Prøveprosjektet ble iverksatt i september 2019.

I Handlings og økonomiplanen 2023-2026 ble prøveprosjektet med husassistenter på sykehjemmene ble utvidet med 21 millioner kroner i 2023 og med 38 millioner årlig fra og med 2024. Det er anslått at økningen vil utgjøre tre husassistenter på hvert sykehjem.

Prøveprosjektet «Økt bemanning for å redusere sykefraværet» har en årlig ramme på 3 millioner.

Prosjektet skulle være i drift ut 2020, men ble vedtatt forlenget ut 2022, med justering av kvalitetsmålene.

Det er ansatt seks husassistenter på to sykehjem. Ut ifra størrelsen på sykehjemmene ansatte Sunde sykehjem (54 plasser) fire husassistenter og Rosendal (25 plasser) to.

De avlaster helsepersonellet med daglige oppgaver som ikke krever fagkompetanse. Eksempler på slike oppgaver er forberedelse av måltid, bestille og rydde varer, vask av beboertøy, re senger og rydde og tørke støv på beboerrom. Husassistentene deltar også i aktiviteter med beboerne.

---