Ukraina-delegasjon på besøk: – Stavanger har strekt ut en hånd

– Av alle de 160 byene i ICC-nettverket, er Stavanger den byen som virkelig har strekt ut en hjelpende hånd til det ukrainske nettverket. Tusen takk for deres støtte, sa Xenia Rubicondo, lederen av det ukrainske ICC-nettverket, til ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i konserthuset.

– Deres krig er vår krig, sa Nordtun.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, Dag Mossige (Ap), Ingrid Hove Rasmussen, ICC-koordinator for Stavanger kommune og Xenia Rubicondo, leder for det ukrainske ICC-nettverket. (Mari Wigdel)

Xenia Rubicondo berømmet også Dag Mossige (Ap) for hans «imponerende støtte og forståelse», og Ingrid Hauge Rasmussen, ICC-koordinator i Stavanger kommune, for hennes innsats.

Årsaken til møtet er at det ukrainske ICC-nettverket, har bedt om å ha sitt årlige møte i Stavanger. Stavanger er en av seks norske byer som er med i det internasjonale nettverket Intercultural Cities (ICC), som er tilknyttet Europarådet.

I den forbindelse er seks representanter fra seks forskjellige byer i Ukraina, på besøk i Stavanger fram til lørdag.

---

Dette er Intercultural Cities-nettverket (ICC)

ICC er underlagt Europarådet og ble opprettet i 2008.

Nettverket skal binde sammen medlemsbyer fra forskjellige kontekster på tvers av grenser gjennom samarbeid for å øke likhet, mangfold og interaksjon.

utvikler sammensatte interkulturelle strategier for å håndtere mangfold som en fordel i samfunnet som helhet.

Det er om lag 160 medlemsbyer.

Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo og Trondheim er også medlemsbyer.

Kilde: https://www.coe.int/en/web/interculturalcities

---





- Gi en del av oss selv

Etter talen overrakte den ukrainske delegasjonen gaver til ordføreren. Hun mottok blant annet kunstverk laget av barn som en del av et kunstterapeutisk prosjekt som Stavanger har støttet med økonomiske midler.

– I Ukraina har vi en tradisjon for å gi en del av oss selv når vi er på besøk i noens hjem, sa Rubicondo.

Kari Nessa Nordtun (Ap) mottok en gave fra besøket. Maleriene er laget av barn som er med på et kunstterapeutisk prosjekt støttet av Stavanger kommune. (Mari Wigdel)

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ble rørt av gaven.

– Det er veldig bra at de ønsker å komme til Stavanger. Vi er en internasjonal by og vi kjemper sammen med Ukraina i deres kamp. Vi stiller opp for dem på måter vi kan, som å støtte med generatorer, sykesenger og det kulturelle samarbeidet. Det er veldig fint få gaver fra barn som er med i disse prosjektene. De trenger å få slippe unna det de opplever i krigen, sa Nordtun til RA.

Kunstverk laget av barn som en del av et kunstterapeutisk prosjekt som Stavanger har støttet med økonomiske midler. (Mari Wigdel)

Stavanger hjalp i den første krisetiden

Xenia Rubicondo, lederen av det ukrainske ICC-nettverket, berømmer Stavanger for å gi rask hjelp.

– I dag er jeg her fordi Stavanger var den eneste byen i dette store nettverket som hjalp byene våre i Ukraina i den første krisetiden, så tidlig som april i fjor, bare en måned etter krigen startet. Stavanger har støttet flere prosjekter i Ukraina, blant annet prosjekter som psykologisk hjelp for traumatiserte barn og støtte til å organisere kunstterapi og andre aktiviteter for psykisk helse, sa Rubicondo til RA.

Xenia Rubicondo, lederen av det ukrainske ICC-nettverket. (Mari Wigdel)

Hun forteller at det ukrainske ICC-nettverket ikke har møtt hverandre fysisk siden før pandemien.

– Det er viktig for oss å se hverandre ansikt til ansikt, spesielt i denne svært krevende tiden. Vi har møttes digitalt jevnlig, men det å komme her og bli ønsket velkommen, hjelper oss med bevege oss framover, er veldig viktig for oss. Vi setter veldig pris på å møte den ukrainske foreningen i Stavanger og treffe ordføreren. Vi setter veldig stor pris på dette.

Ingrid Hauge Rasmussen er koordinator for Stavanger i ICC-nettverket. Det var Rasmussen som tok initiativ til at Stavanger skulle hjelpe Ukraina gjennom ICC.

Ingrid Hauge Rasmussen, koordinator for ICC-nettverket i Stavanger kommune. (Mari Wigdel)

– Jeg tenkte at vi må hjelpe kollegaene våre. Jeg tror vi er den eneste av 160 medlemmene som har gitt økonomisk støtte. Vi har gitt støtte gjennom våre kontakter i nettverket. Og når de ba om å ha sitt årlige møte, for første gang fysisk siden pandemien, i Stavanger, tenkte jeg at det vil vi gjerne.

I de kommende dagene har delegasjonen fra Ukraina et program i regi av Stavanger kommune. Rasmussen skal blant annet ta dem med til Flyktningseksjonen og på båttur inn i Lysefjorden.

[ Halleland (KrF) mener Ukraina-avtaler går for treigt - har funnet vennskapsby-kandidat på egenhånd ]

[ Cruise-protest: – Gjør det slitsomt å bo her ]