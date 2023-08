Sola helt til topps i Kommune-NM - Stavanger på 5. plass

Sola gikk igjen helt til topps i NHOs kåring. Rogaland ble kåret til nest beste fylke.

Stavanger havner på en 5. plass, i år som i fjor, mens Sandnes ender på en 8. plass, ett hakk opp fra fjorårets 9. plass.

Også Haugesund gjør det bedre enn i fjor, og har flyttet seg fra 27. plass til 25. plass. Det største skrittet gjør Utsira kommune. I år rangeres kommunen på 276. plass, som er 75 plasser høyere enn i fjor.

NHOs Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi. Kåringen arrangeres for 12. gang i år.

Sola rangeres øverst på arbeidsmarkedsområdet, med Norges høyeste sysselsettingsandel, få uføre og lavt sykefravær. Antall arbeidsledige trekker imidlertid ned. Sola rangeres som nr. 2 på kompetanse i Norge, med høy andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning, og sysselsatte med minst fire års høyere utdanning, samt sysselsatte med bestått fagbrev.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (FrP) er meget fornøyd med resultatet.

– Dette er veldig stats! Å få nok en 1. plass. Selv om vi har fått 1. og 2.-plasser, hviler vi ikke av den grunn. Det er en kamp, og det er veldig kjekt at vi når til topps en gang til. Av åtte kriterier er fem næringskriterier mens tre er kommunekriterier. Dette er i godt samspill med bedriftene og kommunen. Selv om vi ikke får bedriftsbeskatning lenger, har vi tverrpolitisk vært opptatt av å legge forholdene til rette for næringslivet. Det høster vi fruktene av nå. Vi har by far mer arbeidsplasser enn beboere i sysselsatt alder. Der er vi milevis fra de andre kommunene, sier Slethei til RA.

Leder NHO-Rogaland: – Stolt av å være rogalending

I Rogaland er 17 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og seks Rogaland-kommuner på topp 20-listen. Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, er stolt over Rogalands plassering.

– På dager som dette er jeg stolt over å være rogalending. Vi har utrolig mange dyktige mennesker, både i næringsliv, politikk og det offentlige, som legger til rette for et næringsvennlig samfunn. Det gir mange trygge og gode arbeidsplasser i regionen, sier Grindland.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). (NHO Rogaland)

Fylket ligger på førsteplass på kompetanse og kommuneøkonomi, andreplass på næringsliv og arbeidsmarked, og femteplass på demografi.

– Det er gledelig å se at flere kommuner, inkludert Stavanger, har klatret i kommune-NM de siste årene. Jeg tror det er gode muligheter for at vi blir enda bedre til neste år. Nå står vi foran et viktig lokalvalg, og det er viktig at vi får politikere som forstår verdiene næringslivet skaper. Heldigvis er det mange slike politikere i regionen vår. Bedriftene skaper liv i bygd og by.





