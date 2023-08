AUF-lederen: - Alle burde se til Stavanger

– Stavanger er et utstillingsvindu for hele sosialdemokratiet. AUF nasjonalt er veldig imponerte over hva man har fått til i Arbeiderpartiet i Rogaland og Stavanger av god politikk for unge. Jeg vil at Kari skal fortsette i fire år til og at det skal kuttes i det som flertallet i Stavanger har innført.

Det sier Astrid Hoem, leder for AUF, til RA. Hoem trekker fram gratis kollektivtransport og mulighet for startlån som to store seire for unge.

Astrid Hoem, AUF-leder. (Mari Wigdel)

Hun mener unge står overfor to store kriser: Klimakrisen og ulikhetskrisen.

– En av de største driverne for ulikhet er hvorvidt man kommer seg inn på boligmarkedet eller ikke, og i en by som Stavanger blir dette bare dyrere og dyrere. Med startlån sørger man for at unge faktisk kan komme seg inn på boligmarkedet. Gratis buss er både bra for lommeboken, men også for miljøet.

Hun legger til:

– Alle andre kommuner burde se til Stavangers klimapolitikk og hvordan Stavanger gjør det enklere og billigere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

Startlån og gratis buss: – Vinner Høyre forsvinner alt på sekundet

Lykke Sofie Dalva Borge er kommunestyrekandidat for Stavanger Arbeiderparti. Hun mener gratis buss har vært effektivt blant unge.

– Mange har ikke benyttet seg av busstilbudet tidligere, men nå som det er gratis, har de fått opp øynene for hvor lett det er å ta buss. Vi hadde en stor opprydningsjobb da vi kom til makten i 2019 etter 24 år med Høyre. Folk ser nytten av politikken vår. Folk flest har fått en reell endring i hverdagen sin, sier hun.

AUF-politikerne er i valgkampmodus og berømmer Stavanger Arbeiderparti for å lytte til de unge. Fra venstre: Hannah Owe Hope, Julia Eikeland, Lykke Sofie Dalva Borge og Astrid Hoem. (Mari Wigdel)

Hannah Owe Hope, fylkesleder i AUF, berømmer ordfører Kari Nessa Nordtun og Stavanger Arbeiderparti for å lytte til AUF.

– Det er vanskelig for oss å komme inn på boligmarkedet, og derfor er det veldig bra for oss i AUF og se en så handlekraftig ordfører som hører på oss unge. Det er så mye bra politikk for unge i Stavanger. Både gratis buss, som påvirker alle unges hverdag, og startlånsordningen som gjør det enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet i Stavanger.

– Hvis Høyre kommer til makten i Stavanger, ryker all politikken på sekundet.

Hannah Owe Hope, fylkesleder for AUF Rogaland. (Mari Wigdel)

Også Julia Eikeland, fylkestingskandidat for Ap, frykter at ordningene flertallet har innført vil forsvinne hvis Arbeiderpartiet taper valget.

– Stavanger gikk fra å være en skikkelig Høyre-by, til å bli en by Arbeiderpartiet hele tiden viser til nasjonalt. Kari er superpopulær. Vi ligger oppe på 26 prosent på meningsmålingene, som er ganske høyt til Arbeiderpartiet å være. Det er ikke så ofte man ser så store kontraster i de store byene.

Eikeland forteller at hun føler mye er på spill denne valgkampen.

– Når jeg driver valgkamp nå, føles det veldig ekte. Stemmer du på Høyre nå, kommer mange viktige tiltak til å forsvinne.

