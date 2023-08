- Hiim var nøkkelsalget i planen vår

Hovedpersonen gleder seg til å komme i gang i ny klubb.

– Fansen kan vente seg noen offensive bidrag. Jeg tror jeg skal ha mye å komme med. Sarpsborg spiller en fin fotball som kan passe meg godt, sier han til klubbens nettsted – etter å ha signert en avtale på fire og et halvt år.

Etter det RA kjenner til har overgangen, som ble bekreftet av klubbene onsdag ettermiddag, en totalramme på mellom tre og fire millioner kroner. Legger du til en halv million for Martin Ramsland til AaFK betyr det en langt bedre økonomisk situasjon for de lyseblå.

Daglig leder Øystein Elvestad vil ikke bekrefte summer, men kan si så mye som at klubben også håper å få inn enda flere kroner på Hiim-salget enn det som nå kommer på direkten.

– Vi er veldig godt fornøyde. Både med totalpakke og videresalgsklausul. Den ligger langt over normalen på ti. Vi har fått en avtale på 15 prosent nå, sier han til RA.

Sandnes Ulfs daglige leder Øystein Elvestad. (Kristoffer Knutsen)

Han peker på at det var viktig for Ulf å finne en klubb som ville satse på Anders Hiim – og en klubb som har for vane og selge videre for enda større summer etter å ha utviklet spillere.

– Her går Anders til en klubb som virkelig vil satse på ham. Det vet vi ettersom han hentes som en ren erstatter for Joachim Soltvedt som er klar for Brann, sier Elvestad.

[ Ulf-kapteinen på vei til Eliteserien ]

Viktig for totalbildet

Han peker også på at sarpingene har gjennomført flere store salg etter å ha videreutviklet spillere til utlandet Her passet det meste hånd i hanske.

– Hva betyr dette for totalbildet rundt et Sandnes Ulf i rød sone?

– Dette hjelper. Samtidig var det slik at da vi laget tiltaksplanen var et av de konkrete elementene spillersalg. Anders Hiim var nøkkelsalget her. Spilleren med høyest verdi. Da vi skrev ny avtale med ham i vår var det med denne tanken. Salget var av den kalkulerte sorten, sier Elvestad – og fortsetter:

– Pengene som kommer inn går rett i drift. Det er ikke slik at vi nå sitter med mange penger til å kjøpe nye spillere. Skal vi ha tak i noen blir det høyst sannsynlig på lån ut sesongen. Når du ligger i rød sone hos Norges Fotballforbund må du også søke om alt slikt. Vi har fortsatt en tøff høst foran oss.

– Er dere nå i rute til å nå målene som ligger i klubbens tiltaksplan?

– Ja. Vi har gjort ekstremt mye. Vi har permittert folk, kuttet til beinet på drift, barbert administrasjonen til to årsverk og samtidig skjermet sport så langt det lar seg gjøre. Vi har kuttet mange kostnader på et halvår. Ting er i ferd med å falle på plass, men du balanserer på en tynn line, sier Elvestad.

[ Har vært borte til nå: Dette sier Kissel om fraværet ]

Selger ikke ambisjonene

Han peker på at de skal fortsette med å investere i eget produkt også i fortsettelsen.

– Derfor skrev vi ny avtale med Endre Osenbroch. Vi ser et lignende potensial med ham som med Anders Hiim. Vi vurderer å gjøre det med flere spillere også.

Han peker på at klubben også har dekning på venstre back. Erik Berland har fått proffkontrakt og Aleksander Stølås er tilbake fra lån.

– Det er ikke slik at vi selger oss bort fra sportslige ambisjoner her.

– Hvordan står det til med trenerjakten?

– Vi holder på med samtaler både med interne og eksterne løsninger i disse dager. Så intensiveres det nok mer den neste måneden, avslutter Elvestad.

[ Nevland: - Ikke hørt fra Andre klubber ]