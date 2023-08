SV vil utvide gratis SFO-ordningen

– Alle unger skal ha mulighet til å delta i fellesskap med andre barn, i stedet for å dra hjem til veldig forskjellige forhold. Og så vet man at hvis man er på SFO, får man et måltid også. Det er ikke alle unger som har et fullt kjøleskap hjemme.

Det sier SV-leder Kirsti Bergstø som er på besøk SFO på Gausel skole i Stavanger sammen med partikollega Eirik Faret Sakariassen. Høsten 2022 innførte regjeringen en nasjonal ordning med 12 timer gratis SFO i uken for 1. trinn. Fra august ble dette utvidet det til å gjelde for 2. trinn, etter budsjettforlik med SV.

SV er beredt på å tråkke opp veien for at SFO skal bli gratis også for 3. og 4. trinn.

SV-leder Kirsti Bergstø og Stavanger SV-leder Eirik Faret Sakariassen er klar til å bane vei for at gratis SFO også skal gjelde 3.- og 4.-klassinger. (Mari Wigdel)

– SV ønsker nasjonal reform for SFO med gratis halvdagsplass for alle fra 1. til 4 trinn. Nå har vi fått på plass gratis SFO for 1. og 2 trinn. Barn som før måtte gå hjem, og se de andre bli igjen for å leke, kan nå være med på leken. Det har mye å si, både for det enkelte barn, men også for miljø- og oppvekstforhold vi er med på å skape og legge til rette for, sier Bergstø til RA.

Sakariassen er villig til å bane vei for Bergstø i Stavanger.

– Vi mener gratis SFO er en god måte å utjevne forskjeller på. Det gjør at unger som har behov for et tilbud, får muligheten til å delta. Jeg har tro på at vi kan få til dette videre, og vi er villige til å gå foran lokalt for å få dette løftet på plass, sier Sakariassen.

Stavanger som «foregangskommune»: – Markant økning

Stavanger var første storby ut til å gjøre SFO gratis før 1.-klassinger. I tillegg har flertallet redusert prisen på 2., 3. og 4. trinn med 500 kroner.

– Som partileder for SV er det veldig gøy å besøke Stavanger. Stavanger er en foregangskommune når det gjelder å satse på SFO, sier Bergstø og skryter av partikollega Sakariassens innsats for å gjennomføre dette.

SV-leder Kirsti Bergstø (SV) opplever at regjeringen skryter veldig av gjennomslaget SV har fått til. - Det håper jeg betyr at de ser verdien av å fortsette den viktige reformen SV nå presser gjennom fra Stortinget i opposisjon. Vi kommer ikke til å gi oss før vi har nådd målet, sier hun. (Mari Wigdel)

Etter at SFO ble gratis for førsteklassinger i Stavanger i 2020, har deltakelsen blant førsteklassingene gått markant opp Gausel skole. I dag går alle elever på 1. trinn på SFO, og trenden er at flere elever har fortsatt i 2. og 3. klasse. Det forteller avdelingsleder for SFO ved Gausel skole, Veronica Rye.

– Alle som gikk på SFO på 1. trinn i fjor er med videre i 2. klasse. Det har en supergod effekt at SFO er billigere, og det er veldig positivt hvis det også blir gratis for 3. og 4. trinn, sier Rye.

Etter at SFO ble gratis for førsteklassinger i Stavanger i 2020, har deltakelsen blant førsteklassingene gått markant opp Gausel skole. I dag går alle elever på 1. trinn på SFO, sier Veronica Rye, avdelingsleder for SV på Gausel skole. (Mari Wigdel)

Men skulle 3. og 4. trinn også bli gratis, er det helt nødvendig at økt kvalifisert bemanning følger med, understreker hun.





Eirik Faret Sakariassen (SV) forteller at kvalifisert bemanning i SFO er noe SV tar på alvor.

– Vi har bedt om en utredning av en bemanningsnorm i SFO i Stavanger. Samtidig har vi satt i gang et kompetanseløft i samarbeid med UiS, og vi har også fått SFO inn i kvalitetsplanen innen skole. Vi har bedt om gode tiltak for å kunne gi mer kompetanse til SFO, både på fagarbeider nivå og høyere utdanningsnivå, sier han.

SV mener gratis SFO er en god måte å utjevne forskjeller på, sier Eirik Faret Sakariassen, leder for Stavanger SV. (Mari Wigdel)

– Får du med de andre partiene i flertallet med på dette?

– Jeg har fått til ganske mye inntil nå, så jeg er optimistisk for at det skal være mulig. Vi har sett gode effekter av det. Det krever mer bemanning hvis det skal være et godt tilbud, sier han.

Sakariassen opplever ikke at SFO-ordningen er i trygge hender hvis Høyre kommer til makten.

– Friplasser er ikke en god måte å gjøre det på. SFO skal være en inkluderingsarena som bygger vennskap og fellesskap mellom elevene. En del går glipp av dette på grunn av økonomiske årsaker, sier han.

Sakariassen mener også at det er problematisk at noen alltid vil havne rett over inntektsgrensen.

– Det kommer an på hvor Høyre vil sette inntektsgrensen, men det vil alltid være noen som er rett over. Da må de betale fullt, og da er det ungene det går utover.

Høyre: – Den tanken har slått meg

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal mener SVs prioritering er feil.

– Det SV nå løfter fram er å si, nok en gang, at vi skal ta på oss kostnader i kommunen og hjelpe dem med inntekt på to millioner, tre millioner og fire millioner, enn å heller faktisk først prioritere de som nå står i en tøff og krevende hverdag, sier Hegdal og legger til:

– Vi som kommune skal stille opp for de som har den laveste inntekten og den vanskeligste økonomiske situasjonen. Det er valgkampsak nummer én: hvordan hjelper vi de som sliter kraftig i dag?

Hun mener det er mer treffsikkert med friplasser for familier under en viss inntektsgrense.

– I vårt alternative budsjett har vi lagt inn at eneforsørgere med inntekt under en halv million og for familier med to under en million, skal ikke betale for SFO. Det er det vi har diskutert med de andre mindretallspartiene, som vi har vært enige om fram til nå, sier hun.

– Vi ønsker at de som går på fritidsordninger på Steinerskolen eller friskoler som Montessori, skal få samme mulighet.

Sissel Knutsen Hegdal, Høyres ordførerkandidat i Stavanger, tror ikke gratis SFO for 3. og 4. trinn hjelper familiene som trenger det mest. (Alf Simensen/NTB)

– Sakariassen (SV) kritiserer Høyres løsning for at det går ut over foreldre som ligger like over inntektsgrensen. Hva tenker du om det?

– Den tanken har slått meg også. Det skal ikke være slik at du skal la være å be om lønnsøkning fordi man kommer akkurat over den terskelen. Vi kommer forhåpentligvis i posisjon etter valget, og dette er en problemstilling vi skal få utredet.

Hegdal vil se på muligheten for å løfte inntektsgrensen fra 500.000 kroner til 600.000 kroner for eneforsørgere.

– Vi ser helt klart at behovet for å styrke økonomien til familiene med lave inntekter, men også moderate inntekter, fordi nå er det virkelig mange som kjenner dyrtiden på kroppen, og som har utfordringer med at utgiftene er mye høyere enn inntektene, sier hun.

Arbeiderpartiet – Kan ikke love noe gratis

Arbeiderpartiets Dag Mossige kan ikke love SV at Ap vil gå med på gratis SFO for 3. og 4. trinn, men er åpen for å se å ytterlig reduksjon av pris.

– Jeg er absolutt åpen for å se på ytterlige reduksjoner. Slike tjenester mener jeg at staten også må ta en del av regningen, siden et er en så integrert del av skolehverdagen. Hvis du ikke er en del av det, så havner du i utenforskap, og det leder ikke til noe godt, sier Mossige til RA.

Ap-gruppelder Dag Mossige er villig til å se på muligheten for å redusere SFO-prisen for 3. og 4. klasse enda mer, men at Ap vil gå med på en gratis-ordning, kan han ikke love. (Arne Birkemo)

Han understreker:

– Jeg kan ikke love noe gratis her og nå, men vi har redusert prisene betydelig.

Stavanger hadde de høyeste SFO-satsene av alle storbyene i Norge, men har nå de billigste på alle trinn, sier Mossige og fortsetter:

– SFO er særdeles viktig inkluderende fellesskap som dessverre koster ganske mye for foreldrene. Vi har fått regjeringen til å innse det nasjonalt på grunn av hva vi har gjort i Stavanger, sier han.

