Prisene opp 6,4 prosent: - Virkelig ikke bra

- Det er virkelig ikke bra at den samlede inflasjonen er på hele 6,4 prosent. Det er svært høyt og langt fra inflasjonsmålet på to prosent, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank til RA.

Sammenlignet med juni i fjor øker matvarer og alkoholfrie drikkevarer mest med 13,4 prosent. Deretter følger kultur og fritid med 9,1 prosent og møbler, husholdningsartikler og innbo med 8,8 prosent. Det viser ferske tall fra SSB.

Prisveksten har ligget på rundt 6,5 prosent hver måned de siste fem månedene.

- Selv om det er ørlite ned fra mai, er juni-tallet dessverre vesentlig høyere enn både markedet og Norges Bank trodde og fryktet på forhånd. Inflasjonstallet for juni er virkelig utfordrende og viser at dette slett ikke er over, tvert imot. Vi er fortsatt ikke i nærheten av å få kontroll over inflasjonen, sier sjeføkonomen.

Frykter «hard landing»

Når det nok en gang kommer inflasjonstall som er vesentlig høyere enn Norges Banks inflasjonsanslag, mener Knudsen at det er grunn til å stille spørsmål ved modellene deres.

- Nå har nemlig Norges Bank tatt feil halvannet år i strekk. Det er alvorlig at selv de som skal være best på dette, ikke klarer å treffe bedre.

Sjeføkonomen frykter at Norge vil gå inn i resesjon.

- Selv om det fortsatt går greit med norsk økonomi og arbeidsledigheten er lav, synes jeg det er økt grunn til å frykte en såkalt «hard landing», altså der landet etter hvert går inn i resesjon og det er nedgang i økonomien og Norges bruttonasjonalprodukt, sier han.

Kjerneinflasjonen i samme periode, som er prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, endte på rekordhøye 7,0 prosent, og slo dermed forrige måneds rekord på 6,7 prosent.

- Det er også alvorlig at kjerneinflasjonen, som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer, går videre opp, fra 6,7 prosent til 7 prosent. Matvareprisene har vært med å presse disse opp. Det er vanligvis ikke prisoppgang i juni ettersom dagligvarebutikkene forhandler med underleverandørene to ganger årlig – og den andre er 1.juli. Derfor er det bekymringsfullt at matvareprisene økte også i juni.

Samtidig fortsetter inflasjonen fortsetter å falle i Danmark.

Danmark: Fallende inflasjon for åttende måned på rad

Inflasjonen i Danmark nådde en topp i oktober i fjor, da prisene hadde steget med 10,1 prosent i løpet av ett år. I juni hadde prisene steget med 2,5 prosent i løpet av ett år.

I juni var konsumprisindeksen i Danmark 2,5 prosent høyere enn året før, ifølge tall fra Danmarks Statistik, som ble offentliggjort mandag morgen.

I mai var tilsvarende økning på 2,9 prosent. Spesielt drivstoff- og matvareprisene bidrar til lavere inflasjon i juni sammenlignet med mai.

Det er åttende måned på rad at inflasjonen avtar i Danmark.

